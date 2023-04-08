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    Очевидцы сняли, как в Колпино огонь съедает машину, и что от неё осталось

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    «Ассортимент» субботних пожаров в Петербурге пополнил автомобильный. В Колпино почти полностью сгорел легковой автомобиль.

    очевидеца Жанна

    Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на проспект Ленина, 10, поступил 8 апреля в 10:16. Там вспыхнул «Рено». Два пожарных расчёта ликвидировали возгорание минут за десять, к 10:27. Сведения о пострадавших не поступали.

    «Пожарные приехали в считанные минуты и потушили быстро, просто пламя разошлось по машине молниеносно», — рассказывает очевидица в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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    Напомним, сегодня утром в двух районах Петербурга одновременно тушили бытовки. А затем на улице Коллонтай из-за сильного пожара в коммуналке эвакуировали 37 человек.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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