Очевидцы сняли, как в Колпино огонь съедает машину, и что от неё осталось

«Ассортимент» субботних пожаров в Петербурге пополнил автомобильный. В Колпино почти полностью сгорел легковой автомобиль.
очевидеца Жанна
Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на проспект Ленина, 10, поступил 8 апреля в 10:16. Там вспыхнул «Рено». Два пожарных расчёта ликвидировали возгорание минут за десять, к 10:27. Сведения о пострадавших не поступали.
«Пожарные приехали в считанные минуты и потушили быстро, просто пламя разошлось по машине молниеносно», — рассказывает очевидица в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Напомним, сегодня утром в двух районах Петербурга одновременно тушили бытовки. А затем на улице Коллонтай из-за сильного пожара в коммуналке эвакуировали 37 человек.