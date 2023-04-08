Странное совпадение: в двух районах Петербурга случились одинаковые пожары

В двух районах Петербурга утром 8 апреля одновременно тушили похожие пожары. Об этом сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС,
Так, в 8:04 поступил вызов на Ремесленную улицу, 19, — это рядом с новыми жилыми комплексами на Петровском острове в Петроградском районе. Там загорелись три бытовки, огонь охватил 15 квадратных метров. Три расчёта (15 человек) работали почти два часа. Пожар был ликвидирован в 9:52.
В 9:11 в МЧС сообщили о возгорании на Октябрьской набережной, 42, в Невском районе. Там пожар оказался крупнее — четыре бытовки и 20 «квадратов». Но его удалось потушить быстрее — к 9:53. С огнём боролись также 15 человек. Над районом встал мощный столб дыма — фотографии и видео очевидцы выкладывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Сведения о пострадавших в обоих пожарах не поступали, отмечают в ГУ МЧС.