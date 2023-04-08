Почти 40 человек эвакуированы из-за пожара в огромной коммуналке на Коллонтай

Второй за субботу, 8 апреля, сильный пожар в Невском районе Петербурга. Утром на Октябрьской набережной, 42, тушили бытовки, а днём на улице Коллонтай, 25, корпус 2, — коммуналку.
Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов поступил в 13:17. Загорелось в 8-комнатной коммунальной квартире, огонь полностью охватил одну из комнат. Площадь пожара составила 20 квадратных метров — ровно столько же, сколько утром на набережной. На кадрах в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, как из окна кирпичного дома валит мощный дым с пламенем.
На место прибыли четыре пожарных расчёта — 20 сотрудников МЧС. Они эвакуировали из дома 37 человек. К 13:49 пожар удалось ликвидировать.