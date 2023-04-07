«Разговор о жизни». В Петербурге задержали двух лже-сотрудников МВД-ФСБ, обещавших спасти от убийства известного бизнесмена

По версии следствия, летом 2022 года они вышли на предпринимателя с сообщением о том, что готовится его убийство. И обещали его предотвратить. За свои услуги они просили 8,5 млн рублей. Перед бизнесменом они козыряли своими знакомыми в МВД и ФСБ.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 7 апреля, 44-летнего дорожного инспектора и его 41-летнего неработающего друга задерживали совместно с региональным УФСБ.

Сотрудники управления собственной безопасности задержали сотрудника ГИБДД и его товарища, которые с лета 2022 года обманывали крупного петербургского бизнесмена.

В результате неоднократных встреч мужчина согласился и передал им 1 млн рублей в качестве задатка. Но потом заподозрил, что стал жертвой обмана, и пришел в полицию.



Двоих «спасателей» задержали. Один из них на камеру заявил, что причины задержания не знает и не понимает, что ему говорят силовики. А с бизнесменом он просто разговаривал о жизни.

