    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 6

    2 м/с, вос

    773мм

    40%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd80.67eur88.13

    «Разговор о жизни». В Петербурге задержали двух лже-сотрудников МВД-ФСБ, обещавших спасти от убийства известного бизнесмена

    2590
    5 комментариев

    Сотрудники управления собственной безопасности задержали сотрудника ГИБДД и его товарища, которые с лета 2022 года обманывали крупного петербургского бизнесмена.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 7 апреля, 44-летнего дорожного инспектора и его 41-летнего неработающего друга задерживали совместно с региональным УФСБ.

    По версии следствия, летом 2022 года они вышли на предпринимателя с сообщением о том, что готовится его убийство. И обещали его предотвратить. За свои услуги они просили 8,5 млн рублей. Перед бизнесменом они козыряли своими знакомыми в МВД и ФСБ.

    В результате неоднократных встреч мужчина согласился и передал им 1 млн рублей в качестве задатка. Но потом заподозрил, что стал жертвой обмана, и пришел в полицию.

    Двоих «спасателей» задержали. Один из них на камеру заявил, что причины задержания не знает и не понимает, что ему говорят силовики. А с бизнесменом он просто разговаривал о жизни.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МошенничествоПокушениеОбманЗадержаниеУголовное дело
    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close