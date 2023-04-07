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    День столбов: автомобиль подрубил фонарь на Приморском шоссе

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    Второе ДТП со столбом произошло в Петербурге за пятницу, 7 апреля.

    На Приморском шоссе, при выезде из Лисьего Носа в сторону Петербурга, в осветительную опору врезалась «Шкода», сообщает очевидица в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Как видно на фото, столб начал крениться в сторону проезжей части. В пресс-службе «Ленсвета» «Фонтанке» сообщили, что аварийная бригада выехала на место. Пробки, по данным «Яндекса», не наблюдается.

    Утром другая легковушка подбила столб на шоссе Революции у МРЭО. Он тоже завалился на провода. Дорогу перекрывали.

    «Походу, сегодня день столбов намечается, — шутят подписчики «ДТП и ЧП». — Столбы эти перебегают дорогу где попало».

    UPD. «Поврежденную опору демонтировали, сеть проложили в обход. Освещение на Приморском шоссе включится в штатном режиме», — сообщили около 14:40 в пресс-службе «Ленсвета».

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