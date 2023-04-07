Шоссе Революции перекрыто. Там после ДТП падает столб

Движение по шоссе Революции около МРЭО утром 7 апреля перекрыли после ДТП, сообщают очевидцы.
«Легковушка в столб въехала, все полосы перекрыло МЧС, не проехать вообще (совсем)», — указано в отметке на «Яндекс.Картах». Плотный затор образовался на участке от Охты до улицы Коммуны.
Телеграм-канал «Мегаполис» опубликовал фотографию машины, въехавшей в столб. На следующих фото её уже нет, но хорошо видно, что столб начал заваливаться на провода.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Ленсвета», бригада и спецтехника направлены на место. Они демонтируют подбитую опору и повреждённые воздушные линии. А затем выполнят монтаж новой опоры и сетей, чтобы вечером освещение на магистрали включилось в штатном режиме.
В целом загруженность дорог Петербурга в 9:55 составляет 5 баллов по шкале «Яндекса». Утренний максимум составил 6 баллов.