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    Шоссе Революции перекрыто. Там после ДТП падает столб

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    5 комментариев

    Движение по шоссе Революции около МРЭО утром 7 апреля перекрыли после ДТП, сообщают очевидцы.

    «Легковушка в столб въехала, все полосы перекрыло МЧС, не проехать вообще (совсем)», — указано в отметке на «Яндекс.Картах». Плотный затор образовался на участке от Охты до улицы Коммуны.

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    Телеграм-канал «Мегаполис» опубликовал фотографию машины, въехавшей в столб. На следующих фото её уже нет, но хорошо видно, что столб начал заваливаться на провода.

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    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Ленсвета», бригада и спецтехника направлены на место. Они демонтируют подбитую опору и повреждённые воздушные линии. А затем выполнят монтаж новой опоры и сетей, чтобы вечером освещение на магистрали включилось в штатном режиме.

    В целом загруженность дорог Петербурга в 9:55 составляет 5 баллов по шкале «Яндекса». Утренний максимум составил 6 баллов.

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    Комментарии 5

    Гость07 Апр 2023 в 10:23
    орден дать и премию
    +0−0
    Гость07 Апр 2023 в 10:10
    революция началась!
    +0−0
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