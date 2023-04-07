Когда будут разводить мосты в Петербурге в этом сезоне навигации

СПб ГБУ «Мостотрест» опубликовал график разводки мостов в Петербурге в навигационный период 2023 года. С прошлого года время разводки не изменилось.

Первым по-прежнему будут разводить Дворцовый мост, чтобы туристические корабли успели уйти из акватории Невы до того, как в нее войдут большие суда, рассказали в пресс-службе «Мостотреста» 7 апреля. Сампсониевский, Гренадерский и Кантемировский мосты разводятся по требованию в промежуток с 1:30 до 4:30, с предварительной заявкой за двое суток. Для остальных переправ установлен регулярный график: