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    Когда будут разводить мосты в Петербурге в этом сезоне навигации

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    Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
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    СПб ГБУ «Мостотрест» опубликовал график разводки мостов в Петербурге в навигационный период 2023 года. С прошлого года время разводки не изменилось.

    Первым по-прежнему будут разводить Дворцовый мост, чтобы туристические корабли успели уйти из акватории Невы до того, как в нее войдут большие суда, рассказали в пресс-службе «Мостотреста» 7 апреля. Сампсониевский, Гренадерский и Кантемировский мосты разводятся по требованию в промежуток с 1:30 до 4:30, с предварительной заявкой за двое суток. Для остальных переправ установлен регулярный график:

    • Володарский мост — с 2:00 до 3:45 и с 4:15 до 5:45,
    • мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10,
    • Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00,
    • Литейный мост — с 1:40 до 4:45,
    • Троицкий мост — с 1:20 до 4:50,
    • Дворцовый мост — с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55,
    • Благовещенский мост — с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00,
    • Биржевой мост — с 2:00 до 4:55,
    • Тучков мост — с 2:00 до 2:55 и с 3:35 до 4:55.

    Навигационный период для мостов по Неве, Большой Неве и Малой Неве устанавливается с 10 апреля по 30 ноября, для переправ через Большую Невку — с 20 апреля по 15 ноября. Актуальный график разводки публикуется в режиме реального времени на сайте «Мостотреста», а также на страницах учреждения в соцсетях и мобильном приложении «Мосты Петербурга».

    Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

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