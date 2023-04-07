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    Спецоперация на Украине

    Лавров назвал условия для переговоров с Украиной

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    Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры по конфликту на Украине возможны только с учетом интересов Москвы. Об этом он сказал 7 апреля на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

    По словам министра, Россия считает «нечистоплотным приемом» требования Запада сесть за стол переговоров, в то время как из Киева, Вашингтона и Брюсселя звучат призывы продолжать боевые действия.

    «И президент, и другие представители РФ говорили, что мы не отказывались от переговоров. Но переговоры могут быть только на основе учета российских интересов и законных озабоченностей, которые мы излагали долгие годы в разговоре с нашими западными коллегами», – сказал Лавров.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что что третья мировая война «с ядерными пожарами» уже «замаячила на горизонте». Избежать ее, по его мнению, можно только путем немедленных переговоров без предварительных условий, а перемирие объявить без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, а также без права переброски оружия, боеприпасов и военной техники.

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