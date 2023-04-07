Лавров назвал условия для переговоров с Украиной

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры по конфликту на Украине возможны только с учетом интересов Москвы. Об этом он сказал 7 апреля на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.



По словам министра, Россия считает «нечистоплотным приемом» требования Запада сесть за стол переговоров, в то время как из Киева, Вашингтона и Брюсселя звучат призывы продолжать боевые действия.



«И президент, и другие представители РФ говорили, что мы не отказывались от переговоров. Но переговоры могут быть только на основе учета российских интересов и законных озабоченностей, которые мы излагали долгие годы в разговоре с нашими западными коллегами», – сказал Лавров.

