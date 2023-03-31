Лукашенко: Ядерную державу победить невозможно. Россия в случае угрозы суверенитету может применить «самое страшное оружие»

Ядерную державу победить невозможно, и если России будет угрожать распад страны, то руководство применит «самое страшное оружие». Об этом 31 марта заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту. Трансляция доступна в телеграм-канале «Пул Первого».

Он назвал «безумием» планы одержать победу над государством, обладающим ядерным оружием. Белорусский лидер отметил, что третья мировая война «с ядерными пожарами» уже «замаячила на горизонте». Избежать ее, по его мнению, можно только путем немедленных переговоров без предварительных условий, а перемирие объявить без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, а также без права переброски оружия, боеприпасов и военной техники.



Лукашенко подчеркнул, что «остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация». Однако, по его словам, если страны Запада попробуют использовать перемирие в своих целях, то Россия обязана использовать всю мощь военно-промышленного комплекса и армии для предотвращения эскалации конфликта.

Также президент Белоруссии прокомментировал размещение в республике ядерного оружия. Напомним, как ранее заявлял президент России Владимир Путин, строительство хранилища тактического ядерного оружия в Белоруссии должны завершить к 1 июля этого года. Путин отметил, что Россия не передает Белоруссии такое оружие, но делает то, «что делали США десятилетия». Оружие будет размещено без нарушения обязательств по ДСНВ, а военные обучены с ним обращаться, так же как американцы обучают европейцев.

