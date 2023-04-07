Ночью в Петербурге дополнительно разведут два моста

В ночь на субботу, 8 апреля, в Петербурге проведут дополнительную технологическую разводку Благовещенского и Дворцового мостов. Переправы будут разведены до утра без промежуточных наводок, сообщает 7 апреля пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».



Мосты разведут:

Дворцовый — с 1:10 до 4:55,

— с 1:10 до 4:55, Благовещенский — с 1:25 до 5:00.

При этом развести и навести их могут не обязательно ровно в указанное время, но в обозначенный промежуток.

Помимо этого, продолжают ремонтировать и перекрывать по ночам Биржевой мост. В ночь на 8 апреля переправа будет закрыта для движения с 1:00 до 5:45. Там ведутся работы на гидравлическом приводе.