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    Ночью в Петербурге дополнительно разведут два моста

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    В ночь на субботу, 8 апреля, в Петербурге проведут дополнительную технологическую разводку Благовещенского и Дворцового мостов. Переправы будут разведены до утра без промежуточных наводок, сообщает 7 апреля пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

    Мосты разведут:

    • Дворцовый — с 1:10 до 4:55,
    • Благовещенский — с 1:25 до 5:00.

    При этом развести и навести их могут не обязательно ровно в указанное время, но в обозначенный промежуток.

    Помимо этого, продолжают ремонтировать и перекрывать по ночам Биржевой мост. В ночь на 8 апреля переправа будет закрыта для движения с 1:00 до 5:45. Там ведутся работы на гидравлическом приводе.

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