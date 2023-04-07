Лавров назвал условия для переговоров с Украиной: новости СВО за 7 апреля

Глава МИД заявил, что Россия готова к переговорам, но с несколькими условиями Фото: Дмитрий Емельянов / E1.RU Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 7 апреля.



Журналисту Эвану Гершковичу предъявили обвинение Журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу предъявили официальное обвинение в шпионаже. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

— Он категорически отверг все обвинения и заявил, что занимался в России журналистской деятельностью, — рассказал собеседник агентства.

До этого президент Джо Байден обратился к российскому правительству с призывом освободить журналиста.



Журналист издания The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге. В тот же день его арестовали. Согласно заявлению ФСБ, журналист занимался шпионажем «в интересах американского правительства». По российскому законодательству, Гершковичу грозит до 20 лет лишения свободы. Сам журналист утверждает, что находился на Урале по работе и ничего противозаконного не совершал.

Песков заявил, что концепция безопасности Союзного государства России и Белоруссии будет готова в кратчайшие сроки Россия и Белоруссия подготовят концепцию безопасности Союзного государства двух стран в максимально короткие сроки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



— Разумеется, на это потребуется время. [Документ] будет готовиться в максимально сжатые сроки, — сказал он в ответ на вопрос, обозначены ли сроки создания концепции, а также когда документ должен быть представлен главам двух стран.

Подготовку такого документа ранее анонсировал президент РФ Владимир Путин. По его словам, в концепции планируется отразить основополагающие задачи взаимодействия Москвы и Минска на фоне растущей напряженности на их внешних границах и развязанной против них санкционной и информационной войны.



В ходе брифинга Песков также заявил, что нет необходимости пересматривать ядерную доктрину РФ из-за планов размещения российского тактического ядерного оружия в Белоруссии.

— Нет, не требует, — сказал он в ответ на вопрос, требует ли документ обновления с учетом таких планов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия по просьбе белорусской стороны разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии. В Крыму выдали первые в России земли участникам СВО В Крыму выдали первые приказы о выдаче земельных участков на берегу Черного моря для участников спецоперации, об этом сообщила журналистам вице-премьер республики Анна Анюхина. При этом Крым первый в стране начал выдавать участки земли участникам СВО.

— Первые земельные участки получили в Сакском районе. Граждане, получившие приказы, смогут оформить права частной собственности и запланировать мероприятия по строительству, — сказала Анюхина.

Министр имущественных и земельных отношений республики Лариса Кулинич заявила, что коммуникации к участкам подведут за счет регионального бюджета. — Очередь на получение участков формировалась и продолжается формироваться автоматически по факту подачи заявления. Ресурсоснабжающими организациями начаты работы по техническому подключению всех коммуникаций и дорог, — сказала Кулинич.



Пока выдали 511 земельных участков, их общая площадь 56 гектаров. Расположены они в Лесновском сельском поселении Сакского района. Прокуратура проверит, финансировал ли Меладзе армию Украины Прокуратура Москвы проверит певца Валерия Меладзе на предмет финансирования ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах — по словам собеседника агентства, соответствующее поручение поступило от Генпрокуратуры.

Ранее руководитель общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин отправил обращение генпрокурору Игорю Краснову с просьбой провести проверку. Он отмечал, что Меладзе неоднократно выступал с критикой спецоперации на Украине, а также продолжил фразу «Слава Украине!» во время корпоратива в ОАЭ.



Еще в марте Валерий Меладзе попал в список нежелательных артистов вместе с украинскими исполнителями и российскими музыкантами, выступившими против спецоперации. Кроме того, запланированные на апрель концерты артиста в Красноярске, Иркутске, Новосибирске, Барнауле, Кемерово и Ростове-на-Дону отменены.



В МИД заявили, что переговоры по Украине могут быть только на основе учета интересов РФ Россия не отказывается от переговоров по Украине, но они могут состояться только на основе учета законных российских интересов, о которых страна говорила долгие годы с западными странами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. — Мы готовы к переговорам с учетом тех реалий, которые сегодня сложились, и с учетом законных интересов и законных озабоченностей Российской Федерации, прежде всего с точки зрения нашей безопасности и с точки зрения прав людей, которые живут на Донбассе, на соседних территориях, — заявил министр Лавров. Глава министерства также сказал, что Россия вместе с подавляющим большинством других государств выступает за то, чтобы новый миропорядок опирался на принципы Устава ООН, которые Запад напрямую нарушает.

— На фоне ежедневных заявлений, которые звучат из Киева, из Вашингтона, из Брюсселя, о том, что ни в коем случае нельзя прекращать военные действия, переходить к переговорам, на фоне противоречащих этим постулатам требованиям к России остановить войну и сесть за стол переговоров мы, безусловно, понимаем, что всё это — достаточно нечистоплотный прием, — добавил Лавров.