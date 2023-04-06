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    Луначарского, Руставели, развязка Шафировского с Индустриальным. Где еще ждать пробок из-за работ

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    1 комментарий

    Новые перекрытия и ограничения движения с 8 апреля вступят в силу в пяти районах Петербурга: Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Приморском и Курортном. Об этом 6 апреля предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

    Выборгский район

    До 13 апреля перекроют участок 1-го Муринского проспекта от Студенческой улицы до Большого Сампсониевского проспекта — будет закрыт въезд и выезд с Большого Сампсониевского на 1-й Муринский. А до 21 апреля ограничат движение на перекрестке Большого Сампсониевского с Кантемировской улицей. Там продолжают прокладывать газопровод. Объезд перекрытий предусмотрен по Кантемировской улице, Лесному и 1-му Муринскому проспектам. Также напомним, что до 15 мая на Большом Сампсониевском ограничен проезд по участку от Кантемировской улицы до 1-го Муринского проспекта.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    С 8 по 9 апреля перекроют Болотную улицу у бокового проезда проспекта Тореза. Объехать можно будет по 2-му Муринскому, Институтскому проспекту и проспекту Тореза. Там заканчивают прокладывать электрокабель, работы на объекте ведутся с сентября.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Калининский район

    На два дня потеснят водителей из-за прокладки водопровода у дома 41 по проспекту Маршала Блюхера. С 8 по 9 апреля будет ограничено движение по нечетной стороне проспекта от Замшиной улицы до Пискарёвского проспекта.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    До 5 октября будут прокладывать кабельную линию на участке проспекта Луначарского от улицы Руставели до улицы Ушинского. В связи с этим до 28 апреля ограничат проезд по Луначарского от улицы Руставели до Лужской улицы, а до 15 июня — по улице Руставели у проспекта Луначарского.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Красногвардейский район

    До 4 июня ограничивается движение по транспортной развязке на пересечении Шафировского проспекта и Индустриального проспекта. Там начинают ремонтировать дорожное покрытие.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    До 19 апреля из-за строительства инженерных сетей у дома 9, литера Д, по проспекту Металлистов закроют сквозное движение по улице Дегтярёва в направлении от проспекта Металлистов до проспекта Энергетиков. Объехать перекрытие можно будет по проспекту Металлистов, Большой Пороховской улице, проспекту Энергетиков и Партизанской улице.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Приморский район

    На Приморском проспекте стартуют работы по прокладке тепловой сети. С 8 по 9 апреля там закроют сквозное движение по участку от улицы Савушкина до Туристской улицы. Объезд предусмотрен по улице Савушкина, Туристской улице и Приморскому шоссе.

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    Курортный район

    В Сестрорецке водителей потеснят для реконструкции инженерных сетей. До 19 апреля будет ограничено движение по Граничной улице от 4-й Тарховской улицы до тупика.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытия движения
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    Комментарии 1

    hoboot06 Апр 2023 в 20:33
    ГАТИ это беда Петербурга. точно Вам говорю! они еще штрафы выписывают на счета которых нет. а потом через приставов чтото хотят. ГАТИ это беда.
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