Луначарского, Руставели, развязка Шафировского с Индустриальным. Где еще ждать пробок из-за работ

Новые перекрытия и ограничения движения с 8 апреля вступят в силу в пяти районах Петербурга: Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Приморском и Курортном. Об этом 6 апреля предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.



Выборгский район

До 13 апреля перекроют участок 1-го Муринского проспекта от Студенческой улицы до Большого Сампсониевского проспекта — будет закрыт въезд и выезд с Большого Сампсониевского на 1-й Муринский. А до 21 апреля ограничат движение на перекрестке Большого Сампсониевского с Кантемировской улицей. Там продолжают прокладывать газопровод. Объезд перекрытий предусмотрен по Кантемировской улице, Лесному и 1-му Муринскому проспектам. Также напомним, что до 15 мая на Большом Сампсониевском ограничен проезд по участку от Кантемировской улицы до 1-го Муринского проспекта.