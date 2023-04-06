Луначарского, Руставели, развязка Шафировского с Индустриальным. Где еще ждать пробок из-за работ

Новые перекрытия и ограничения движения с 8 апреля вступят в силу в пяти районах Петербурга: Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Приморском и Курортном. Об этом 6 апреля предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
Выборгский район
До 13 апреля перекроют участок 1-го Муринского проспекта от Студенческой улицы до Большого Сампсониевского проспекта — будет закрыт въезд и выезд с Большого Сампсониевского на 1-й Муринский. А до 21 апреля ограничат движение на перекрестке Большого Сампсониевского с Кантемировской улицей. Там продолжают прокладывать газопровод. Объезд перекрытий предусмотрен по Кантемировской улице, Лесному и 1-му Муринскому проспектам. Также напомним, что до 15 мая на Большом Сампсониевском ограничен проезд по участку от Кантемировской улицы до 1-го Муринского проспекта.
С 8 по 9 апреля перекроют Болотную улицу у бокового проезда проспекта Тореза. Объехать можно будет по 2-му Муринскому, Институтскому проспекту и проспекту Тореза. Там заканчивают прокладывать электрокабель, работы на объекте ведутся с сентября.
Калининский район
На два дня потеснят водителей из-за прокладки водопровода у дома 41 по проспекту Маршала Блюхера. С 8 по 9 апреля будет ограничено движение по нечетной стороне проспекта от Замшиной улицы до Пискарёвского проспекта.
До 5 октября будут прокладывать кабельную линию на участке проспекта Луначарского от улицы Руставели до улицы Ушинского. В связи с этим до 28 апреля ограничат проезд по Луначарского от улицы Руставели до Лужской улицы, а до 15 июня — по улице Руставели у проспекта Луначарского.
Красногвардейский район
До 4 июня ограничивается движение по транспортной развязке на пересечении Шафировского проспекта и Индустриального проспекта. Там начинают ремонтировать дорожное покрытие.
До 19 апреля из-за строительства инженерных сетей у дома 9, литера Д, по проспекту Металлистов закроют сквозное движение по улице Дегтярёва в направлении от проспекта Металлистов до проспекта Энергетиков. Объехать перекрытие можно будет по проспекту Металлистов, Большой Пороховской улице, проспекту Энергетиков и Партизанской улице.
Приморский район
На Приморском проспекте стартуют работы по прокладке тепловой сети. С 8 по 9 апреля там закроют сквозное движение по участку от улицы Савушкина до Туристской улицы. Объезд предусмотрен по улице Савушкина, Туристской улице и Приморскому шоссе.
Курортный район
В Сестрорецке водителей потеснят для реконструкции инженерных сетей. До 19 апреля будет ограничено движение по Граничной улице от 4-й Тарховской улицы до тупика.