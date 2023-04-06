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    Зажигательная встреча с машиной бывшей жены довела петербуржца до уголовного дела

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    Огненные страсти в Василеостровском районе Петербурга разбирает полиция. Петербуржца задержали за поджог машины бывшей жены.

    В половине первого ночи 5 апреля в полицию поступило сообщение о горящей машине на Васильевском острове. У дома 15 по Железноводской улице загорелся Chevrolet Aveo 2004 года выпуска, принадлежащий 31-летней женщине. У автомобиля выгорели правое переднее крыло и капот.

    Камера на фасаде одного из близстоящих домов записала, как около 0:20 к «Шевроле» подошел мужчина в черной одежде и с капюшоном на голове, вылил на машину зажигательную смесь из бутылки и поджег. А несколько часов спустя хозяйка машины указала полиции на подозреваемого. Женщина попросила привлечь к ответственности за поджог своего бывшего мужа, 43-летнего местного жителя. Вечером мужчину задержали и поместили в изолятор.

    По факту поджога возбудили уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ. Материальный ущерб хозяйка авто оценила в 25 тысяч рублей.

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    ПетербургПожар автоПоджог автомобиля
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    Avs715306 Апр 2023 в 12:58
    Капоты не горят!
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