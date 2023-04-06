Зажигательная встреча с машиной бывшей жены довела петербуржца до уголовного дела

Огненные страсти в Василеостровском районе Петербурга разбирает полиция. Петербуржца задержали за поджог машины бывшей жены.



В половине первого ночи 5 апреля в полицию поступило сообщение о горящей машине на Васильевском острове. У дома 15 по Железноводской улице загорелся Chevrolet Aveo 2004 года выпуска, принадлежащий 31-летней женщине. У автомобиля выгорели правое переднее крыло и капот.

Камера на фасаде одного из близстоящих домов записала, как около 0:20 к «Шевроле» подошел мужчина в черной одежде и с капюшоном на голове, вылил на машину зажигательную смесь из бутылки и поджег. А несколько часов спустя хозяйка машины указала полиции на подозреваемого. Женщина попросила привлечь к ответственности за поджог своего бывшего мужа, 43-летнего местного жителя. Вечером мужчину задержали и поместили в изолятор.