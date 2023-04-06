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    «Нож убери!» Вооруженный таксист отстаивал водительскую честь на Невском

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    20 комментариев

    На Невском проспекте устроил сцену агрессивный таксист. Очевидцы утверждают, что в качестве аргумента он взял с собой нож.

    телеграм-канал «Мегаполис»

    Видео с места событий 6 апреля появилось в телеграм-канале «Мегаполис». На кадрах мужчина стоит на дороге и кричит, можно разобрать призыв: «Выходи сюда!», адресованный, видимо, человеку в машине. Голос за кадром называет его неадекватным, слышны также призывы: «Нож убери!» Затем буйный садится в такси на водительское место.

    Как утверждает автор ролика, таксисту не понравилось, что его не пропустили на развороте у Казанского собора, хотя преимущество движения было не у него. «Догнал, подрезал через сплошную и начал угрожать, качать права», — заявил очевидец.

    Заявлений о таком инциденте в Центральном районе не поступало, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. Аварий с этим такси тоже не зарегистрировано.

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    Комментарии 20

    Йёхан06 Апр 2023 в 11:25
    Первый раз вскользь прочитал заголовок как:
    - Вооруженный танкист отстаивал водительскую честь...

    Таксист - Танкист, очень похожие слова если быстро читать.
    +0−0
    adamwest9606 Апр 2023 в 11:25
    полиции дажетв центре города нет. обожаю.
    +3−0
    Гость06 Апр 2023 в 11:16
    Если есть видео с регистратора, как он "подрезал через сплошную", отправьте в ГАИ. Дороги чище будут.
    +5−0
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