«Нож убери!» Вооруженный таксист отстаивал водительскую честь на Невском

На Невском проспекте устроил сцену агрессивный таксист. Очевидцы утверждают, что в качестве аргумента он взял с собой нож.
телеграм-канал «Мегаполис»
Видео с места событий 6 апреля появилось в телеграм-канале «Мегаполис». На кадрах мужчина стоит на дороге и кричит, можно разобрать призыв: «Выходи сюда!», адресованный, видимо, человеку в машине. Голос за кадром называет его неадекватным, слышны также призывы: «Нож убери!» Затем буйный садится в такси на водительское место.
Как утверждает автор ролика, таксисту не понравилось, что его не пропустили на развороте у Казанского собора, хотя преимущество движения было не у него. «Догнал, подрезал через сплошную и начал угрожать, качать права», — заявил очевидец.
Заявлений о таком инциденте в Центральном районе не поступало, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. Аварий с этим такси тоже не зарегистрировано.