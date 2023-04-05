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    Детский омбудсмен заявила, что подростки в Петербурге стали более агрессивными

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    5 комментариев

    Уполномоченная по правам человека в Петербурга Анна Митянина, выступая 5 апреля с докладом о работе в 2022 году в ЗакСе Петербурга, со ссылкой на слова педагогов заявила, что дети в последние годы стали более агрессивными.

    Митянина вспомнила историю про «ЧВК Редан», назвала ее «новой молодежной субкультурой» и отметила, что это пример деструктивного поведения детей и подростков и детских протестных движений.

    «Я на постоянной связи с сотрудниками ГУВД. Я признательна руководству нашего территориального управления за возможность 24 на 7 иметь информацию от сотрудников правоохранительных органов, чтобы не допустить нарушенного права каждого ребенка», — сказала омбудсмен.

    «Если дети объединяются в такие группировки, значит, у них есть потребность в таком объединении, значит, у них есть какие-то нерешенные проблемы. Но взрослые, не зная об этом, не могут помочь своим детям», — заявила Митянина.

    Она сослалась на данные школьных педагогов, которые отмечают, что за последние годы дети «очень изменились». «Они стали очень агрессивными, раздражительными. Они, попадают, как я сказала уже, под шквал информационных атак. Они замыкаются в себе. Они становятся менее общительными, они начинают избегать игр со сверстниками, уходить в соцсети, в телефоны», — сказала омбудсмен.

    Также она сообщила о росте числа суицидов.

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    ДетиПодросткиЧВК РеданДетский омбудсменЗаконодательное собрание Петербурга
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    Комментарии 5

    Гость05 Апр 2023 в 12:49
    Это потому что мало Юнармии, Вагнерят и разговоров о важном. Ничего, Вот сейчас ещё Идущие вместе подключаться со своим тлеканалом (телеканалом, Карл), и все будет тип-топ. Сразу дети станут смирными, добрыми, умными и послушными.
    +0−0
    Гость05 Апр 2023 в 12:49
    Может, отправлять на работу уже лет так с 14 в обязательном порядке, а не выкармливать с тити до 18 лет?!
    +0−0
    Satyr05 Апр 2023 в 12:43
    ...Она сослалась на данные школьных педагогов, которые отмечают, что за последние годы дети «очень изменились». «Они стали очень агрессивными, раздражительными...

    Хм... С чего бы это?
    +1−0
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