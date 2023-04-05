Детский омбудсмен заявила, что подростки в Петербурге стали более агрессивными

Уполномоченная по правам человека в Петербурга Анна Митянина, выступая 5 апреля с докладом о работе в 2022 году в ЗакСе Петербурга, со ссылкой на слова педагогов заявила, что дети в последние годы стали более агрессивными.
Митянина вспомнила историю про «ЧВК Редан», назвала ее «новой молодежной субкультурой» и отметила, что это пример деструктивного поведения детей и подростков и детских протестных движений.
«Я на постоянной связи с сотрудниками ГУВД. Я признательна руководству нашего территориального управления за возможность 24 на 7 иметь информацию от сотрудников правоохранительных органов, чтобы не допустить нарушенного права каждого ребенка», — сказала омбудсмен.
«Если дети объединяются в такие группировки, значит, у них есть потребность в таком объединении, значит, у них есть какие-то нерешенные проблемы. Но взрослые, не зная об этом, не могут помочь своим детям», — заявила Митянина.
Она сослалась на данные школьных педагогов, которые отмечают, что за последние годы дети «очень изменились». «Они стали очень агрессивными, раздражительными. Они, попадают, как я сказала уже, под шквал информационных атак. Они замыкаются в себе. Они становятся менее общительными, они начинают избегать игр со сверстниками, уходить в соцсети, в телефоны», — сказала омбудсмен.
Также она сообщила о росте числа суицидов.