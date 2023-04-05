Детский омбудсмен заявила, что подростки в Петербурге стали более агрессивными

Уполномоченная по правам человека в Петербурга Анна Митянина, выступая 5 апреля с докладом о работе в 2022 году в ЗакСе Петербурга, со ссылкой на слова педагогов заявила, что дети в последние годы стали более агрессивными.



Митянина вспомнила историю про «ЧВК Редан», назвала ее «новой молодежной субкультурой» и отметила, что это пример деструктивного поведения детей и подростков и детских протестных движений.



«Я на постоянной связи с сотрудниками ГУВД. Я признательна руководству нашего территориального управления за возможность 24 на 7 иметь информацию от сотрудников правоохранительных органов, чтобы не допустить нарушенного права каждого ребенка», — сказала омбудсмен.

