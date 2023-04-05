В Петербурге растет число попыток детских суицидов

В Петербурге в 2022 году 263 ребенка попытались совершить суицид. Такие данные 5 апреля привела в своей презентации региональный уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина, представляя в Заксобрании отчет о работе за прошлый год.



Из 263 несовершеннолетних, которые пытались покончить с собой, 30 детей погибли.



Для сравнения: в 2020 году пытались совершить суицид 154 ребенка (20 погибли), в 2021 году — 219 детей (34 погибли).



«По данным главного следственного управления Следственного комитета, в 2022 году, вы видите, я не хочу даже озвучивать, они перед глазами, это очень грустная и тревожащая динамика», — сказала Митянина.

