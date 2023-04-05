    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 2

    1 м/с, с-в

    770мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd79.36eur86.72

    В Петербурге растет число попыток детских суицидов

    3054
    20 комментариев

    В Петербурге в 2022 году 263 ребенка попытались совершить суицид. Такие данные 5 апреля привела в своей презентации региональный уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина, представляя в Заксобрании отчет о работе за прошлый год.

    Из 263 несовершеннолетних, которые пытались покончить с собой, 30 детей погибли.

    Для сравнения: в 2020 году пытались совершить суицид 154 ребенка (20 погибли), в 2021 году — 219 детей (34 погибли).

    «По данным главного следственного управления Следственного комитета, в 2022 году, вы видите, я не хочу даже озвучивать, они перед глазами, это очень грустная и тревожащая динамика», — сказала Митянина.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    СуицидСуицид подросткаДетиПодросткиДетский омбудсменЗаконодательное собрание Петербурга
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ13

    Комментарии 20

    своих не бросаем05 Апр 2023 в 12:46
    взрослые на грани, что о детях говорить..
    +4−0
    g-dog05 Апр 2023 в 12:41
    No Future
    +0−0
    Гость05 Апр 2023 в 12:24
    Жить то становится лучше, жить то становится веселей, товарищи!
    +2−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    20
    close