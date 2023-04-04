Маршрутка с пассажирами протаранила забор на углу Ржевской и Красина

Областной маршрутный автобус попал в ДТП в Красногвардейском районе Петербурга днем 4 апреля. В салоне были пассажиры, но обошлось без серьезных травм.

Авария произошла около часа дня на пересечении Ржевской улицы и улицы Красина. Водитель автобуса №530 (по данным ГКУ ЛО «Леноблтранс», маршрут обслуживает ООО «АТП Барс 2») не справился с управлением, съехал с дороги и, снеся ограждения и знаки, врезался в металлический забор, проломив его насквозь, сообщает пресс-служба Росгвардии Петербурга.