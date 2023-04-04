Маршрутка с пассажирами протаранила забор на углу Ржевской и Красина

Областной маршрутный автобус попал в ДТП в Красногвардейском районе Петербурга днем 4 апреля. В салоне были пассажиры, но обошлось без серьезных травм.
Авария произошла около часа дня на пересечении Ржевской улицы и улицы Красина. Водитель автобуса №530 (по данным ГКУ ЛО «Леноблтранс», маршрут обслуживает ООО «АТП Барс 2») не справился с управлением, съехал с дороги и, снеся ограждения и знаки, врезался в металлический забор, проломив его насквозь, сообщает пресс-служба Росгвардии Петербурга.
Попавший в ДТП автобус заметили проезжавшие мимо сотрудники ОВО Красногвардейского района, которые патрулировали территорию. Они сообщили о происшествии в центр оперативного управления районного отдела и вызвали на место ГИБДД и скорую, а до их приезда помогли пассажирам выбраться из салона автобуса.
Серьезных травм водитель и пассажиры маршрутки не получили, добавляют в ведомстве. Госпитализация никому из них не потребовалась.