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    Показания Дарьи Треповой

    Маршрутка с пассажирами протаранила забор на углу Ржевской и Красина

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    4 комментария
    Фото: Росгвардия Петербурга
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    Областной маршрутный автобус попал в ДТП в Красногвардейском районе Петербурга днем 4 апреля. В салоне были пассажиры, но обошлось без серьезных травм.

    Авария произошла около часа дня на пересечении Ржевской улицы и улицы Красина. Водитель автобуса №530 (по данным ГКУ ЛО «Леноблтранс», маршрут обслуживает ООО «АТП Барс 2») не справился с управлением, съехал с дороги и, снеся ограждения и знаки, врезался в металлический забор, проломив его насквозь, сообщает пресс-служба Росгвардии Петербурга.

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    Попавший в ДТП автобус заметили проезжавшие мимо сотрудники ОВО Красногвардейского района, которые патрулировали территорию. Они сообщили о происшествии в центр оперативного управления районного отдела и вызвали на место ГИБДД и скорую, а до их приезда помогли пассажирам выбраться из салона автобуса.

    Серьезных травм водитель и пассажиры маршрутки не получили, добавляют в ведомстве. Госпитализация никому из них не потребовалась.

    Фото: Росгвардия Петербурга

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    Комментарии 4

    Гость04 Апр 2023 в 17:28
    Как?!
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