Суд арестовал Трепову по делу о теракте: новости СВО за 4 апреля

Суд по избранию меры пресечения прошел в Басманном суде Москвы Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 4 апреля.



Финляндия стала членом НАТО Финляндия официально стала членом НАТО, церемонию транслировали на сайте организации. Глава Министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто передал документ о присоединении к Североатлантическому договору, это означает завершение процедуры принятия в альянс. Церемония закончилась поднятием национального флага страны на площади перед зданием штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

— С получением этого документа мы можем объявить Финляндию 31-м членом Североатлантического договора, — сказал на церемонии госсекретарь США Энтони Блинкен.

Финляндия решила присоединиться к НАТО в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Заявку страны на вступление в альянс одобрили 28 из 30 стран, кроме Будапешта и Анкары. Венгрия и Турция ратифицировали членство страны в НАТО к началу апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя присоединение Финляндии к НАТО, заявил, что расширение альянса вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом плане.

— В Кремле считают, что это очередное обострение ситуации, что расширение НАТО — это посягательство на нашу безопасность, интересы Российской Федерации, — заявил Песков. — Именно так мы и воспринимаем. Мы будем принимать контрмеры, как обеспечить собственную безопасность в тактическом и стратегическом плане. Представитель Кремля подчеркнул, что вступление Финляндии в НАТО не может не влиять на характер двусторонних отношений, поскольку Североатлантический альянс — «враждебная структура для России».

Дарью Трепову арестовали в суде по делу о теракте Дарью Трепову, которая пронесла бюст со взрывчаткой на творческий вечер военкора Владлена Татарского, арестовали в Басманном суде Москвы. Об этом сообщает корреспондент MSK1.RU из зала суда. 26-летней Треповой вменили теракт с умышленной гибелью человека и незаконное ношение взрывчатых устройств. Оба эпизода — организованной группой. Суд ходатайство следствия удовлетворил и избрал в отношении Треповой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 2 июня 2023 года.

Дарья Трепова в ожидании заседания по избранию меры пресечения сидит в «клетке» и что-то нашептывает Екатерина Рябчук / MSK1.RU

По версии следствия, 2 апреля Трепова пришла в кафе на Университетской набережной в Петербурге и передала начиненную взрывчаткой статуэтку Владлену Татарскому. Военкор погиб на месте. Еще более тридцати человек получили ранения различной степени тяжести. Девушку задержали на следующий день после происшествия в съемной квартире. Ее этапировали в Москву. Уголовное дело было возбуждено по статье об убийстве, позднее его переквалифицировали на теракт.

На Крымском мосту планируют сократить время досмотра автомобилей К началу мая на Крымском мосту установят дополнительные досмотровые комплексы и увеличат число полос для подъезда машин. Это поможет сократить время на досмотр транспорта к началу курортного сезона и снизить время ожидания. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

— К началу мая планируется добавить дополнительные шесть досмотровых комплексов и пять полос на подъезде к Крымскому мосту. В период максимальной загрузки прохождение досмотра должно длиться не более часа с момента подъезда к мосту, — написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Глава Крыма также заявил, что планируется отменить досмотр грузов на административной границе между Крымом и Херсонской областью, сохранив только паспортный контроль для водителей. Аксенов уточнил, что инициатива уже получила предварительную поддержку на федеральном уровне. В Тверской области ввели ограничение на использование беспилотников Запрет на использование беспилотников, у которых нет разрешающих документов, вводится в Тверской области до 15 мая 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. — Это касается всех беспилотных летательных аппаратов, в том числе самых маленьких. Пока запрет установлен до 15 мая, далее проведем анализ, — приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени. — Никого не хотим обидеть: ни предпринимателей, которые занимаются землей, ни тех, кто снимает свадьбы. Есть установленный порядок регистрационных действий, который теперь необходимо соблюдать.

Чтобы использовать БПЛА, нужно за трое суток направить документы об использовании воздушного пространства в Московский региональный центр Единой системы организации воздушного движения России. В сообщении правительства уточняется, что при проведении аварийно-спасательных работ, поисковых мероприятий и других специальных заданий правоохранительными органами или МЧС заявка подается за три часа, в исключительных случаях — по факту. Суд начал рассматривать первое в России дело о насилии военного ВСУ над гражданскими Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал рассматривать по существу первое в России уголовное дело в отношении военного ВСУ о насилии над гражданскими.

Военнослужащего ВСУ Антона Чередника обвиняют в насильственном захвате власти и жестоком обращении с гражданскими, ему также вменяется убийство и обучение в целях осуществления терроризма. Дело рассмотрят в общем порядке.



Как сообщает ТАСС, Чередник признал вину по статье «Убийство». Следующее заседание состоится 10 апреля. Сторона обвинения заявила, что представит письменные доказательства, а также планирует начать допрос свидетелей. По словам адвоката Владимира Бакулова, в рамках дела заявлены восемь свидетелей обвинения и трое потерпевших.



По данным СК РФ, Антон Чередник 27 марта 2022 года в поселке Мирный города Мариуполя остановил двух мужчин и приказал им лечь на землю. Военный потребовал произнести фразу на украинском языке, для устрашения произведя выстрелы в воздух из автомата. Используя в качестве предлога для совершения преступления неправильное произношение, Чередник расстрелял одного из мужчин.