Съезд с Ново-Московского моста на набережную Обводного закроют до лета

Работы на сетях и установка пешеходной галереи с 6 апреля добавят ограничений движения в шести районах Петербурга. Об этом 4 апреля предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.



До 11 июня из-за прокладки инженерных сетей закроют съезд с Ново-Московского моста на набережную Обводного канала в сторону Бронницкой улицы. Объехать можно будет по Московскому и Клинскому проспектам, Рузовской улице, набережной Обводного канала, улице Красуцкого, Киевской, Черниговской и Рыбинской улицам. Напомним, что до этого же дня закрыт проезд по Малодетскосельскому проспекту в направлении от Серпуховской улицы до Московского проспекта, включая перекрестки с Серпуховской и Бронницкой.