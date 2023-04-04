Съезд с Ново-Московского моста на набережную Обводного закроют до лета

Работы на сетях и установка пешеходной галереи с 6 апреля добавят ограничений движения в шести районах Петербурга. Об этом 4 апреля предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
До 11 июня из-за прокладки инженерных сетей закроют съезд с Ново-Московского моста на набережную Обводного канала в сторону Бронницкой улицы. Объехать можно будет по Московскому и Клинскому проспектам, Рузовской улице, набережной Обводного канала, улице Красуцкого, Киевской, Черниговской и Рыбинской улицам. Напомним, что до этого же дня закрыт проезд по Малодетскосельскому проспекту в направлении от Серпуховской улицы до Московского проспекта, включая перекрестки с Серпуховской и Бронницкой.
На Васильевском острове с 6 по 12 апреля ограничат движение по 6–7-й линиям В.О. от набережной реки Смоленки до Малого проспекта В.О. Там из-за работ, которые продлятся до 8 июня, разместят пешеходную галерею.
До 19 апреля из-за ремонта инженерных сетей закроют сквозное движение по Урхову переулку от улицы Швецова до улицы Маршала Говорова. Объезд предусмотрен по улицам Маршала Говорова и Трефолева, проспекту Стачек, улице Швецова и Лермонтовскому переулку.
На Толмачёвской улице до 9 июня перекроют участок от Быковской улицы до Стартовой улицы. Там с 4 марта прокладывают канализацию. Объехать перекрытие можно будет по Шереметьевской улице, проезду без названия, Толмачёвской, Внуковской, Быковской и Стартовой улицам.
На Петроградской стороне стартуют самые длительные ограничения из списка. До 3 августа для прокладки инженерных сетей перекроют движение по Петровскому проспекту в направлении от Петровской площади к Ремесленной улице.
А в Петергофе с 6 по 7 апреля ограничат проезд по участку Гостилицкого шоссе от Пригородной улицы до Ульяновской улицы. Там тоже будут прокладывать инженерные сети.