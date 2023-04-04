L’Oreal почти не снизила продажи в России после закрытия магазинов

Французская компания L’Oreal, прекратившая прямые продажи в России, почти не снизила объем выручки по итогам 2022 года и получила более 60 млрд рублей на российском рынке. Это всего на
В сравнении с 2020 годом L’Oreal, напротив, преуспела и выручила на
Удержать доходы позволило локализованное производство той части продукции, которую продавали независимые ретейлеры, сохранение импорта и рост цен. На сайте L’Oreal указано, что до
До 45 % этих товаров L’Oreal поставляет крупным парфюмерным сетям: «Лэтуалю», «Иль де Боте» и «Золотому яблоку». Остальной объем приходится на крупных FMCG-ретейлеров и сторонних дистрибьюторов, работающих с несетевой розницей и маркетплейсами.
Кроме того, когда компания заявила о прекращении продаж в России через собственную розницу, Минпромторг внес продукцию бренда в список товаров, разрешенных к ввозу по параллельному импорту. В июле L’Oreal исключили из перечня, как сообщает источник «Ъ», — в обмен на договоренность о сохранении производства, даже если компания захочет продать его или передать в управление топ-менеджменту.