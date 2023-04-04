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    Показания Дарьи Треповой

    L’Oreal почти не снизила продажи в России после закрытия магазинов

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    Французская компания L’Oreal, прекратившая прямые продажи в России, почти не снизила объем выручки по итогам 2022 года и получила более 60 млрд рублей на российском рынке. Это всего на 6,5 % меньше, чем в прошлом году, сообщает «Коммерсантъ» 4 апреля.

    В сравнении с 2020 годом L’Oreal, напротив, преуспела и выручила на 7 % больше. Чистая прибыль компании в 2022 году составила 10,62 млрд рублей, что на 45 % больше, чем в 2021-м, и вдвое выше, чем в 2020-м.

    Удержать доходы позволило локализованное производство той части продукции, которую продавали независимые ретейлеры, сохранение импорта и рост цен. На сайте L’Oreal указано, что до 54 % средств по уходу за кожей, волосами и красок для волос, которые продаются в России, компания выпускает в Ворсино Калужской области.

    До 45 % этих товаров L’Oreal поставляет крупным парфюмерным сетям: «Лэтуалю», «Иль де Боте» и «Золотому яблоку». Остальной объем приходится на крупных FMCG-ретейлеров и сторонних дистрибьюторов, работающих с несетевой розницей и маркетплейсами.

    Кроме того, когда компания заявила о прекращении продаж в России через собственную розницу, Минпромторг внес продукцию бренда в список товаров, разрешенных к ввозу по параллельному импорту. В июле L’Oreal исключили из перечня, как сообщает источник «Ъ», — в обмен на договоренность о сохранении производства, даже если компания захочет продать его или передать в управление топ-менеджменту.

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