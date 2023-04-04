L’Oreal почти не снизила продажи в России после закрытия магазинов

Французская компания L’Oreal, прекратившая прямые продажи в России, почти не снизила объем выручки по итогам 2022 года и получила более 60 млрд рублей на российском рынке. Это всего на 6,5 % меньше, чем в прошлом году, сообщает «Коммерсантъ» 4 апреля.



В сравнении с 2020 годом L’Oreal, напротив, преуспела и выручила на 7 % больше. Чистая прибыль компании в 2022 году составила 10,62 млрд рублей, что на 45 % больше, чем в 2021-м, и вдвое выше, чем в 2020-м.

