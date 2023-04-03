Работы закроют перекресток Шуваловского и Богатырского и ограничат Песочную набережную

В трех районах Петербурга с 3 по 5 апреля вступают в силу новые ограничения движения транспорта. В Московском и Приморском водителей потеснит дорожный ремонт, в Петроградском — работы на сетях.



С 3 апреля по 10 июня будут ремонтировать дорогу в Дизельном проезде от Московского шоссе до Среднерогатской улицы, сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. До 17 мая закрыт сквозной проезд по Дизельному проезду.