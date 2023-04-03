Работы закроют перекресток Шуваловского и Богатырского и ограничат Песочную набережную

В трех районах Петербурга с 3 по 5 апреля вступают в силу новые ограничения движения транспорта. В Московском и Приморском водителей потеснит дорожный ремонт, в Петроградском — работы на сетях.
С 3 апреля по 10 июня будут ремонтировать дорогу в Дизельном проезде от Московского шоссе до Среднерогатской улицы, сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. До 17 мая закрыт сквозной проезд по Дизельному проезду.
Напомним, что до 19 июля также закрыт проезд по Дунайскому в направлении от Московского шоссе до улицы Ленсовета и ограничено движение по Дунайскому проспекту от Среднерогатской улицы до Московского шоссе, по Московскому шоссе у Дунайского проспекта, в «кармане» Дунайского от проспекта Космонавтов до улицы Ленсовета и по площади Академика Пашина от улицы Ленсовета до Дунайского проспекта.
На Петроградской стороне 5 апреля ограничат движение по Песочной набережной от Вяземского переулка до улицы Даля. Там идет строительство инженерных сетей на участке улицы Профессора Попова от Вяземского переулка до улицы Грота и Песочной набережной.
С 3 апреля по 3 июля закрывается сквозное движение на перекрестке Шуваловского проспекта, Богатырского проспекта и Камышовой улицы. Там стартует третий этап реконструкции перекрестка. Перед зоной производства работ организованы разворот на кольце на Камышовой, разворот на Шуваловском с сохранением проезда на Богатырский, а также одностороннее движение в «кармане» нечетной стороны Богатырского в обратном направлении. Объезд предусмотрен по улице Оптиков, Туристской и Камышовой улицам и Богатырскому проспекту.