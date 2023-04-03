Два петербуржца уехали в Сибирь, чтобы торговать наркотиками с иностранцами

Полиция Курганской области задержала 10 человек по делу о сбыте наркотиков в течение года в регионе и Челябинской области. Возглавляли его, предположительно, два жителя Петербурга.



Как сообщает пресс-служба МВД РФ 3 апреля, задержание проходило при поддержке спецназа, в ходе обысков у подозреваемых было изъято порядка 1 кг наркотика.