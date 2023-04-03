Два петербуржца уехали в Сибирь, чтобы торговать наркотиками с иностранцами

Полиция Курганской области задержала 10 человек по делу о сбыте наркотиков в течение года в регионе и Челябинской области. Возглавляли его, предположительно, два жителя Петербурга.
Как сообщает пресс-служба МВД РФ 3 апреля, задержание проходило при поддержке спецназа, в ходе обысков у подозреваемых было изъято порядка 1 кг наркотика.
МВД России
По версии следствия, с января 2022 года по март 2023 года уроженцы одной из республик Средней Азии, работу которых возглавляли двое жителей Петербурга, распространяли полусинтетический тяжёлый опиоидный наркотик. Возраст участников варьируется от 21 до 30 лет.
Возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества».