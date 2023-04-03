Угнанный «Дэу» нашелся в ДТП на Невском у площади Восстания

Сотрудники ГИБДД днем 2 апреля приехали оформлять дорожную аварию в центре Петербурга, а нашли угнанный автомобиль.



Около 13:50 воскресенья экипаж ДПС оформлял ДТП на Невском проспекте: возле домов 112–114, возле ТЦ «Невский центр», столкнулись два автомобиля. При проверке документов выяснилось, что одна из машин — Daewoo Nexia 2000 года выпуска, принадлежащая 34-летней женщине, находится в розыске как похищенная в этот же день, стало известно «Фонтанке» 3 апреля.

За рулем «Дэу» был 37-летний мужчина. Его доставили в полицию, где на него составили административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство, после чего отправили в спецпомещение для задержанных. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.