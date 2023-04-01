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    В детском саду в Новой Москве мальчик отравился средством для мытья посуды. Возбуждено уголовное дело

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    В детском саду в Новой Москве мальчик отравился бытовой химией. ГСУ СК России по Москве возбудило уголовное дело по статье 238. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Следкома. Отмечается, что сейчас ребёнок находится в больнице.

    По информации телеграм-канала 112, мальчик выпил жидкость, содержавшую щёлочь. Он зашёл на кухню и решил попить из кружки, в которой, как оказалось, находилось средство для посудомоечной машины. К тому моменту, как воспитатель заметила отсутствие ребёнка, у него покраснели губы. Чтобы обратить на себя внимание, мальчик начал размахивать руками.

    Медики оценивают состояние мальчика как тяжёлое.

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    Новая МоскваОтравление
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