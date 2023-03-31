В МВД показали два центнера латиноамериканского «снега», изъятого в Петербурге

Наркотический кубик стоимостью в сотни миллионов рублей собирали сотрудники правоохранительных органов из содержимого грузовика с фруктами, который затормозили в Петербурге.
Видео с одной из крупнейших партий запрещённого 31 марта показывает МВД России. По данным ведомства, более двухсот килограммов самого дорогого наркотика прибыли в Петербург из стран Латинской Америки.
Вместе с сотнями брикетов с порошком, стоимость которого на чёрном рынке превышает 800 миллионов рублей, задержаны двое мужчин. Один из них, судя по кадрам оперативной съёмки, не понимает не только причину задержания, но и вопросы сотрудников.
МВД России
Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на сбыт в особо крупном размере. Другие звенья преступной цепи, а также каналы распространения устанавливаются.