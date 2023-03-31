В петербургском метро подрались пассажиры. Атаковали не только кулаками

Беспокойной выдалась пятница на Кировско-Выборгской линии петербургского метро. Днём 31 марта пассажирам мешал неисправный состав, вечером — драка.



О нештатной ситуации «Фонтанке» сообщили читатели. Кульминацию они не застали, но, похоже, увидели последствия.

Как рассказывают, пассажиры прикрывают лица и кашляют на платформе станции «Нарвская». При этом кому-то, по словам читателя, стало плохо: «Несколько человек лежат на полу, мужчину скрутили полицейские».

В метрополитене «Фонтанке» сообщили, что в вагоне поезда случилась драка. Что именно не поделили участники, неясно. Не исключено, что в ход пошёл перцовый баллончик. «Все живы, сейчас ждут поездки в полицию», — уточнили в пресс-службе.