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    В петербургском метро подрались пассажиры. Атаковали не только кулаками

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    Беспокойной выдалась пятница на Кировско-Выборгской линии петербургского метро. Днём 31 марта пассажирам мешал неисправный состав, вечером — драка.

    О нештатной ситуации «Фонтанке» сообщили читатели. Кульминацию они не застали, но, похоже, увидели последствия.

    Как рассказывают, пассажиры прикрывают лица и кашляют на платформе станции «Нарвская». При этом кому-то, по словам читателя, стало плохо: «Несколько человек лежат на полу, мужчину скрутили полицейские».

    В метрополитене «Фонтанке» сообщили, что в вагоне поезда случилась драка. Что именно не поделили участники, неясно. Не исключено, что в ход пошёл перцовый баллончик. «Все живы, сейчас ждут поездки в полицию», — уточнили в пресс-службе.

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    МетроДрака в метро
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ2
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