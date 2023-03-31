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    Метро предупреждает: От «Площади Восстания» увеличен интервал поездов

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    Между станциями метро «Площадь Восстания» и «Автово» увеличен интервал движения поездов. Об этом днем 31 марта сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

    Интервал движения увеличили с 15:10. При этом на остальных участках первой линии составы идут дольше. Причиной тому — неисправность состава.

    При этом читатели «Фонтанки» сообщают, что по крайней мере один состав пассажиры покинули. «Ребёнок позвонил, сообщил, что все покинули вагон», — рассказала читательница «Фонтанки». По ее словам, ребенок ехал от «Площади Ленина» до «Автово».

    По данным метрополитена, на устранение неполадок ушло меньше 15 минут. В 15:24 движение по первой линии начало восстанавливаться.

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