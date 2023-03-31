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    Бастрыкин потребовал доклад о гибели детей на Васильевском острове

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    3 комментария

    Доклад о первоначальных результатах расследования уголовного дела о гибели двух мальчиков на Васильевском острове ждёт председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин от подчинённых в Петербурге.

    Об этом 30 марта сообщает пресс-служба Следкома. Дело было возбуждено после заявления родителей о пропаже детей. В таких случаях расследование начинают по статье об убийстве, что расширяет полномочия ведомств и позволяет назначать более широкий спектр экспертиз.

    Так, уже назначена судебно-медицинская. Предстоит установить, от чего именно умерли мальчики — утонули или замерзли.

    Школьники 8 и 11 лет отпросились у родителей и ушли гулять на берег Финского залива днём 29 марта. Наутро их тела нашли в полынье, недалеко от прибрежной полосы намыва. По предварительным данным полиции, дети играли у кромки воды и соскользнули по наплывшим на берег льдинам.

    Каменная насыпь Василеостровского намыва, у которой погибли мальчики, не поставлена на учет и не получала разрешений. Подробнее о случившемся читайте в материале «Фонтанки».

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    Гибель детей
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    Комментарии 3

    26612249031 Мар 2023 в 01:06
    а у родителей детей 8 и 11 лет мозги есть или там совсем нет ничего??? тут виноваты только родители. их бы и под статью
    +1−1
    Гость31 Мар 2023 в 00:44
    Держали в страхе деревню. Троим смолянам, зверски убившим односельчанина, вынесен приговор

    ГТРК Смоленск
    +0−0
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