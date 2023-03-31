Бастрыкин потребовал доклад о гибели детей на Васильевском острове

Доклад о первоначальных результатах расследования уголовного дела о гибели двух мальчиков на Васильевском острове ждёт председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин от подчинённых в Петербурге.
Об этом 30 марта сообщает пресс-служба Следкома. Дело было возбуждено после заявления родителей о пропаже детей. В таких случаях расследование начинают по статье об убийстве, что расширяет полномочия ведомств и позволяет назначать более широкий спектр экспертиз.
Так, уже назначена судебно-медицинская. Предстоит установить, от чего именно умерли мальчики — утонули или замерзли.
Школьники 8 и 11 лет отпросились у родителей и ушли гулять на берег Финского залива днём 29 марта. Наутро их тела нашли в полынье, недалеко от прибрежной полосы намыва. По предварительным данным полиции, дети играли у кромки воды и соскользнули по наплывшим на берег льдинам.
Каменная насыпь Василеостровского намыва, у которой погибли мальчики, не поставлена на учет и не получала разрешений. Подробнее о случившемся читайте в материале «Фонтанки».