Бастрыкин потребовал доклад о гибели детей на Васильевском острове

Доклад о первоначальных результатах расследования уголовного дела о гибели двух мальчиков на Васильевском острове ждёт председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин от подчинённых в Петербурге.

Об этом 30 марта сообщает пресс-служба Следкома. Дело было возбуждено после заявления родителей о пропаже детей. В таких случаях расследование начинают по статье об убийстве, что расширяет полномочия ведомств и позволяет назначать более широкий спектр экспертиз.

Так, уже назначена судебно-медицинская. Предстоит установить, от чего именно умерли мальчики — утонули или замерзли.