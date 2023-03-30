Каменная насыпь Василеостровского намыва, у которой погибли дети, не поставлена на учет и не получала разрешений

Каменная насыпь по периметру Васильевского острова, у которой накануне погибли в воде два мальчика, как выясняется, строилась без разрешения ГАСН. Кроме того, установить ее собственника оказалось проблемой.
Неоднозначный статус насыпи выяснился из ответов официальных ведомств на запросы, которые в последнее время отправляли активисты и депутаты. В частности, из ответа Ростехнадзора на запрос Александра Ходоска, он пришел в феврале. Согласно документу, берегоукрепительные сооружения относятся к гидротехническим, третьего класса, их надо вносить в соответствующий регистр, чтобы получить разрешение на эксплуатацию. «18 ноября 2022 года был проведен осмотр гидротехнических сооружений, представляющих собой берегоукрепление намывных территорий в виде каменной наброски длиной более 2000 м, — говорится там. — Разрешительная документация на эксплуатацию… отсутствует, сведения о них в Российский регистр гидротехнических сооружений не внесены». Впрочем, «информация о собственнике» отсутствовала, так что «применить меры административного воздействия не представляется возможным».
В другом ответе Ростехнадзора говорится, что прокуратурой Петербурга «проводятся мероприятия по установлению собственника и (или) организации, эксплуатирующей данные ГТС».
Ранее вице-губернатор Николай Линченко по своему профилю сообщил, что разрешение на строительство гидротехнических сооружений не выдавалось. «Береговая полоса… выполнена в виде откоса с креплением камней, — говорится в документе от ноября. — Установить признаки капитальности выполненных работ не представляется возможным ввиду отсутствия в службе проектной документации и документации, подтверждающей фактическое исполнение выполненных работ». «Вопросы безопасности гидротехнических сооружений выходят за пределы компетенции исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга», — подчеркивает вице-губернатор.
Два мальчика 8 и 11 лет ушли накануне гулять и не вернулись. Тела нашли перед рассветом в полынье. Главк считает, что дети играли у кромки воды и соскользнули в воду по наплывшим на берег льдинам. Глубина здесь небольшая, так что, предположительно, дети погибли от переохлаждения. Подробнее о трагедии читайте на «Фонтанке».