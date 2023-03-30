Рядом — только стройка. Подробности трагедии у намыва на Васильевском, где погибли двое детей

Двое мальчиков, 8 и 11 лет, которые погибли в районе Васильевского острова, ушли от дома довольно далеко. На берегу пока нет жилых домов, лишь стройка.
До ближайшего жилого дома — несколько минут по пустынной заснеженной дороге, передает корреспондент «Фонтанки» 30 марта. Ездят по ней преимущественно строительные грузовики.
Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Место трагедии оцеплено. На месте не только полицейские, но и родственники погибших детей.
«Фонтанка.ру»
Старшего, 11-летнего мальчика, по словам крестного ребенка, мама растила в одиночку. «Он очень много занимался — музыкой, играл на пианино, пел. Мама вкладывала в него все силы и время», — рассказал мужчина.
Дети ушли гулять 29 марта и не вернулись.
Как далеко мальчики отошли от дома, неизвестно. Изначально, поняв, что связи с детьми нет, родители искали детей своими силами, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Когда поступило обращение в полицию, по камерам наблюдения удалось установить, что дети направились в сторону намыва.
Тела нашли ранним утром 30 марта. «По предварительным данным, дети играли у кромки воды. По наплывшим на берег льдинам они соскользнули в воду. С учетом того, что глубина залива в данном месте незначительна, мальчики, предположительно, погибли от переохлаждения, не сумев самостоятельно выбраться на берег», — рассказывают в главке.