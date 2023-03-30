Рядом — только стройка. Подробности трагедии у намыва на Васильевском, где погибли двое детей

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Двое мальчиков, 8 и 11 лет, которые погибли в районе Васильевского острова, ушли от дома довольно далеко. На берегу пока нет жилых домов, лишь стройка.

До ближайшего жилого дома — несколько минут по пустынной заснеженной дороге, передает корреспондент «Фонтанки» 30 марта. Ездят по ней преимущественно строительные грузовики.



Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Место трагедии оцеплено. На месте не только полицейские, но и родственники погибших детей.

«Фонтанка.ру»

Старшего, 11-летнего мальчика, по словам крестного ребенка, мама растила в одиночку. «Он очень много занимался — музыкой, играл на пианино, пел. Мама вкладывала в него все силы и время», — рассказал мужчина.

