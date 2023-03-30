В Петербурге найдена школьница, пропавшая два дня назад

Волонтеры сворачивают поиски восьмиклассницы, пропавшей в Бокситогорском районе Ленинградской области. Она найдена живой, сообщают в соцсетях 30 марта.

Поиски 15-летней Анастасии вышли за пределы Бокситогорска. Предположение о том, что она могла поехать в Петербург, оказалось верным. По информации 47news, вечером четверга подростка нашли в городе.

Школьница ушла из дома днем 28 марта и с тех не возвращалась. К ночи мать обратилась в полицию, ориентировки о худощавой девочке в очках, сером пальто, розовой шапке и сумке в цвет разлетелись по соцсетям. Насколько известно, раньше ее прогулки не затягивались. В школе ученица на хорошем счету, регулярно участвует в конкурсах талантов и мечтает переехать в Петербург.