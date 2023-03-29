В Петербурге ищут школьницу, пропавшую более чем в двухстах километрах

Восьмиклассница не вернулась домой на пятый день школьных каникул в Ленинградской области. 29 марта к её поискам подключились волонтёры, девочку ищут не только в родном Бокситогорске, но и в Петербурге.



По информации «Фонтанки», накануне около полудня из квартиры в Бокситогорске вышла 15-летняя Анастасия и до сих пор не вернулась. Не дождавшись ребёнка к ночи, в полицию обратилась её мать.



По предварительным данным, до этого девочка не пугала родителей затянувшимися прогулками. На учётах она не состоит, учится в восьмом классе местной школы, регулярно участвует в конкурсах талантов.

