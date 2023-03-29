В Петербурге ищут школьницу, пропавшую более чем в двухстах километрах

Восьмиклассница не вернулась домой на пятый день школьных каникул в Ленинградской области. 29 марта к её поискам подключились волонтёры, девочку ищут не только в родном Бокситогорске, но и в Петербурге.
По информации «Фонтанки», накануне около полудня из квартиры в Бокситогорске вышла 15-летняя Анастасия и до сих пор не вернулась. Не дождавшись ребёнка к ночи, в полицию обратилась её мать.
По предварительным данным, до этого девочка не пугала родителей затянувшимися прогулками. На учётах она не состоит, учится в восьмом классе местной школы, регулярно участвует в конкурсах талантов.
Есть основание полагать, что школьница могла поехать в Петербург. В ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт» указано, что у девочки карие глаза, каштановые волосы, рост 160 см, худощавое телосложение. Она была в сером пальто, светло-розовой шапке, чёрных брюках и ботинках. При себе может быть розовая сумка, из особых примет — очки.
Тех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщать по телефону 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.