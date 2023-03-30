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    Три аварии подряд и горящая «ГАЗель» на десерт. На КАД — многокилометровый затор в месте притяжения ДТП

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    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    На одном километре кольцевой автодороги Петербурга, в районе Заневки, произошло три аварии подряд, а затем рядом загорелась машина. Пробка из-за получившегося «бутылочного горлышка» тянется почти на шесть километров.

    На 46-м километре внутреннего кольца КАД, после развязки с Колтушским шоссе, загорелась грузовая «ГАЗель», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На кадрах с места происшествия видно, как у машины полыхает кабина. На месте работают пожарные. Заняты два правых ряда, и остальному транспорту приходится тесниться в оставшихся полосах.

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    Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», пожар — не единственное ЧП в этом месте. Около 15:15 поступила информация, что на 46-м километре внутреннего кольца КАД в четвертой полосе столкнулись два легковых автомобиля. Через пять минут в ста метрах от них в столкнулись еще две машины, а еще через пять минут — три автомобиля в четвертой и третьей полосах. Все аварии обошлись без пострадавших. А в 16:25 сообщили о возгорании «ГАЗели» в полосе безопасности на 45-м километре внутреннего кольца КАД. Сейчас автомобиль потушили, на месте находятся сотрудники МЧС.

    По данным «Яндекс.Пробок», в 16:39 затор на внутреннем кольце тянулся на 9 километров — от Рябовского шоссе до реки Оккервиль. Сейчас по картам он составляет около 6 километров.

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    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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