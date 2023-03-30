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    В массовом ДТП на «Коле» пострадали дети. Scania сначала собрала другую фуру и «встречку»

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    3 комментария
    Фото: Прокуратура Ленинградской области
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    Стали известны подробности серьезной аварии, которая произошла накануне на федеральной трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

    В два часа дня 29 марта на 82-м километре автодороги Р-21 «Кола» 48-летний житель Вологодской области, управляя грузовиком Scania с полуприцепом, принадлежащим коммерческой фирме, не выдержал дистанцию и столкнулся с ехавшим перед ним грузовиком Volvo с полуприцепом, которым управлял 60-летний житель Ленобласти. Затем «Скания» выехала на встречную полосу и столкнулась с LADA Largus под управлением 32-летнего жителя Волховского района Ленобласти, после чего та врезалась в еще один попутный «Ларгус» и опрокинулась, стало известно «Фонтанке» 30 марта.

    В результате ДТП пострадали водитель первого «Ларгуса», его 30-летняя пассажирка и двое детей 2018 и 2021 годов рождения. Взрослых и младенца госпитализировали в тяжелом состоянии, 4-летнего ребенка — в состоянии средней тяжести.

    По факту аварии следствие возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Решается вопрос о задержании водителя «Скании». В этом году мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД один раз — за превышение скорости, остальные участники — ни разу.

    Фото: Прокуратура Ленинградской области

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    Комментарии 3

    46775321178630 Мар 2023 в 11:31
    сейчас еще сезон начнется -опять венки там по обочинам пойдут как на кладбище
    +0−0
    Гость30 Мар 2023 в 11:30
    вот это злостный нарушитель
    +0−0
    46775321178630 Мар 2023 в 11:30
    пока отбойника на том участке не будет он так и останется "участком смерти"
    +0−0
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