В массовом ДТП на «Коле» пострадали дети. Scania сначала собрала другую фуру и «встречку»

В два часа дня 29 марта на 82-м километре автодороги Р-21 «Кола» 48-летний житель Вологодской области, управляя грузовиком Scania с полуприцепом, принадлежащим коммерческой фирме, не выдержал дистанцию и столкнулся с ехавшим перед ним грузовиком Volvo с полуприцепом, которым управлял 60-летний житель Ленобласти. Затем «Скания» выехала на встречную полосу и столкнулась с LADA Largus под управлением 32-летнего жителя Волховского района Ленобласти, после чего та врезалась в еще один попутный «Ларгус» и опрокинулась, стало известно «Фонтанке» 30 марта.

Стали известны подробности серьезной аварии, которая произошла накануне на федеральной трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В результате ДТП пострадали водитель первого «Ларгуса», его 30-летняя пассажирка и двое детей 2018 и 2021 годов рождения. Взрослых и младенца госпитализировали в тяжелом состоянии, 4-летнего ребенка — в состоянии средней тяжести.

По факту аварии следствие возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Решается вопрос о задержании водителя «Скании». В этом году мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД один раз — за превышение скорости, остальные участники — ни разу.