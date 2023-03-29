На «Коле» две «Лады» столкнулись с фурой. Среди пострадавших младенец

Четверо пострадали в аварии с фурой на 83-м километре федеральной трассе Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленобласти 29 марта. Движение затруднено в обе стороны.
Две «Лады» и «Скания» столкнулись на Мурманском шоссе у деревни Дусьево около четырёх часов дня, пишет 47news. По словам очевидца, грузовик перегородил трассу, оставив узкую полосу по обочине. Два легковых автомобиля в кювете.
В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уточнили, что пробка растянулась на пять километров в обе стороны. На место направили сотрудников подрядной организации, большегруз убирают.
По предварительной информации полицейского главка, в аварии пострадал 32-летнрий водитель одной из «Лад Ларгус», его 30-летняя пассажирка и двое детей. Четырёхлетнего ребёнка и взрослых увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Младенец госпитализирован в тяжёлом состоянии.
Все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов. Проверку поставила на контроль Кировская городская прокуратура Ленобласти.