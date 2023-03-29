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    На «Коле» две «Лады» столкнулись с фурой. Среди пострадавших младенец

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    Четверо пострадали в аварии с фурой на 83-м километре федеральной трассе Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленобласти 29 марта. Движение затруднено в обе стороны.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Две «Лады» и «Скания» столкнулись на Мурманском шоссе у деревни Дусьево около четырёх часов дня, пишет 47news. По словам очевидца, грузовик перегородил трассу, оставив узкую полосу по обочине. Два легковых автомобиля в кювете.

    В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уточнили, что пробка растянулась на пять километров в обе стороны. На место направили сотрудников подрядной организации, большегруз убирают.

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    По предварительной информации полицейского главка, в аварии пострадал 32-летнрий водитель одной из «Лад Ларгус», его 30-летняя пассажирка и двое детей. Четырёхлетнего ребёнка и взрослых увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Младенец госпитализирован в тяжёлом состоянии.

    Все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов. Проверку поставила на контроль Кировская городская прокуратура Ленобласти.

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