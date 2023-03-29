Несколько улиц на юге Петербурга перекроют до лета

С 31 марта перекроют движение по трем улицам в Московском и Колпинском районах Петербурга. Там будут прокладывать канализацию и инженерные сети.
До 5 апреля закроют проезд по Толмачевской улице от дома 11 по Шереметьевской улице до Стартовой улицы, сообщает 29 марта пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Работы по прокладке канализации на участке Толмачевской от Быковской до Стартовой улицы идут с 4 марта и продлятся до 9 июня. Объехать перекрытый участок можно будет по Шереметьевской улице, проезду без названия, Толмачевской, Быковской и Стартовой улицам.
До 2 апреля из-за прокладки инженерных сетей перекроют сквозное движение по Люботинскому проспекту от улицы Кондратенко до Иркутской улицы. Объезд предусмотрен по Сызранской и Рощинской улицам, Витебскому проспекту и улице Кондратенко. Работы же продлятся до 14 апреля.
В Петро-Славянке до 3 июня закроют движение по Полевой улице от Спортивной улицы до конца улицы. Объехать можно будет по Лесному проспекту, Ново-Садовой улице и Спортивной улице. В поселке с 6 марта прокладывают инженерные сети и будут работать до 27 августа. До конца работ там также ограничено движение по улице Гоголя от Полевой улицы до конца улицы.