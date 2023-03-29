Несколько улиц на юге Петербурга перекроют до лета

С 31 марта перекроют движение по трем улицам в Московском и Колпинском районах Петербурга. Там будут прокладывать канализацию и инженерные сети.



До 5 апреля закроют проезд по Толмачевской улице от дома 11 по Шереметьевской улице до Стартовой улицы, сообщает 29 марта пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Работы по прокладке канализации на участке Толмачевской от Быковской до Стартовой улицы идут с 4 марта и продлятся до 9 июня. Объехать перекрытый участок можно будет по Шереметьевской улице, проезду без названия, Толмачевской, Быковской и Стартовой улицам.