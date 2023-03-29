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    Четвертая пошла. Еще одну участницу Pussy Riot объявили в розыск

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    В России объявили в розыск участницу панк-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову* (признана в РФ физлицом-иноагентом). Об этом свидетельствуют данные базы МВД.

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    Отмечается, что Толоконникову разыскивают по статье УК. О какой статье идет речь, не уточняется.

    Как писала «Фонтанка», ранее в розыск объявили других участниц группы: в июле — Анну Кузьминых, в мае — мундепа Людмилу (Люсю) Штейн, а в апреле — Марию Алехину. Штейн и Алехину в 2021 году приговорили к году ограничения свободы по «санитарному делу». Затем последней суд в Москве заочно изменил наказание на реальный срок в колонии из-за нарушения ограничений, но на заседание она не явилась. В мае 2022-го стало известно, что обе они покинули Россию.

    *Признана Минюстом РФ физлицом-иноагентом

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