Четвертая пошла. Еще одну участницу Pussy Riot объявили в розыск

В России объявили в розыск участницу панк-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову* (признана в РФ физлицом-иноагентом). Об этом свидетельствуют данные базы МВД.
Отмечается, что Толоконникову разыскивают по статье УК. О какой статье идет речь, не уточняется.
Как писала «Фонтанка», ранее в розыск объявили других участниц группы: в июле — Анну Кузьминых, в мае — мундепа Людмилу (Люсю) Штейн, а в апреле — Марию Алехину. Штейн и Алехину в 2021 году приговорили к году ограничения свободы по «санитарному делу». Затем последней суд в Москве заочно изменил наказание на реальный срок в колонии из-за нарушения ограничений, но на заседание она не явилась. В мае 2022-го стало известно, что обе они покинули Россию.