Участнице Pussy Riot Марии Алёхиной заменили ограничение свободы на реальный срок в колонии

«Представление уголовно-исполнительной инспекции УФСИН Москвы о замене Алёхиной Марии Владимировне неотбытой части наказания в виде ограничения свободы на лишение свободы удовлетворить. Направить Алёхину в исправительную колонию общего режима. Взять Алёхину под стражу в момент задержания», — зачитал постановление судья.

Участнице Pussy Riot Марии Алёхиной Пресненский районный суд города Москвы заочно заменил ограничение свободы реальным сроком в колонии по делу об игнорировании санитарных норм из-за систематических нарушений ограничений. Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе столичных судов.

Теперь ей придется отбыть оставшееся наказание длиной в 21 день в колонии. При этом сама Алёхина на заседание не явилась.



Как уточняет правозащитная организация «Апология», Алёхина «допустила нарушения расписания присутствия электронного браслета», вернувшись домой позднее положенного времени. Также 30 марта участница Pussy Riot срезала ремень электронного браслета, за что ей вынесли предостережение.

