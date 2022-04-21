Участнице Pussy Riot Марии Алёхиной заменили ограничение свободы на реальный срок в колонии

Участнице Pussy Riot Марии Алёхиной Пресненский районный суд города Москвы заочно заменил ограничение свободы реальным сроком в колонии по делу об игнорировании санитарных норм из-за систематических нарушений ограничений. Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе столичных судов.
«Представление уголовно-исполнительной инспекции УФСИН Москвы о замене Алёхиной Марии Владимировне неотбытой части наказания в виде ограничения свободы на лишение свободы удовлетворить. Направить Алёхину в исправительную колонию общего режима. Взять Алёхину под стражу в момент задержания», — зачитал постановление судья.
Теперь ей придется отбыть оставшееся наказание длиной в 21 день в колонии. При этом сама Алёхина на заседание не явилась.
Как уточняет правозащитная организация «Апология», Алёхина «допустила нарушения расписания присутствия электронного браслета», вернувшись домой позднее положенного времени. Также 30 марта участница Pussy Riot срезала ремень электронного браслета, за что ей вынесли предостережение.
В октябре 2021 года суд приговорил Марию Алёхину к году ограничения свободы. Ей запретили менять место жительства, покидать пределы Москвы и посещать места проведения массовых мероприятий. По версии следствия, Алёхина призывала людей выйти на митинг, что создало угрозу «массового заболевания». Ее признали виновной по