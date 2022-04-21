    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 8

    6 м/с, с-в

    769мм

    52%

    Подробнее
    usd77.08eur83.27
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниВакансииОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Участнице Pussy Riot Марии Алёхиной заменили ограничение свободы на реальный срок в колонии

    5550
    2 комментария

    Участнице Pussy Riot Марии Алёхиной Пресненский районный суд города Москвы заочно заменил ограничение свободы реальным сроком в колонии по делу об игнорировании санитарных норм из-за систематических нарушений ограничений. Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе столичных судов.

    «Представление уголовно-исполнительной инспекции УФСИН Москвы о замене Алёхиной Марии Владимировне неотбытой части наказания в виде ограничения свободы на лишение свободы удовлетворить. Направить Алёхину в исправительную колонию общего режима. Взять Алёхину под стражу в момент задержания», — зачитал постановление судья.

    Теперь ей придется отбыть оставшееся наказание длиной в 21 день в колонии. При этом сама Алёхина на заседание не явилась.

    Как уточняет правозащитная организация «Апология», Алёхина «допустила нарушения расписания присутствия электронного браслета», вернувшись домой позднее положенного времени. Также 30 марта участница Pussy Riot срезала ремень электронного браслета, за что ей вынесли предостережение.

    В октябре 2021 года суд приговорил Марию Алёхину к году ограничения свободы. Ей запретили менять место жительства, покидать пределы Москвы и посещать места проведения массовых мероприятий. По версии следствия, Алёхина призывала людей выйти на митинг, что создало угрозу «массового заболевания». Ее признали виновной по ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) с применением ч. 4 ст. 33 УК (подстрекательство).

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    Инкогнито2021
    За отсутствие маски реальный срок!!! Воландеморд напуган не на шутку
    Олимпиец
    В некотором смысле жаль девушку, совсем "крыша" съехала, видимо скоро к Жанне Агузаровой полетит.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний