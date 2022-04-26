Участницу Pussy Riot Марию Алёхину объявили в розыск

МВД объявило в розыск по статье УК РФ участницу Pussy Riot Марию Алёхину, следует из базы розыска ведомства. Об этом стало известно 26 апреля.
«Алёхина Мария Владимировна, 6 июня 1988 года рождения, разыскивается по статье УК», — говорится в базе без уточнения статьи.
Ранее «Фонтанка» писала, что Пресненский районный суд города Москвы заочно заменил Алёхиной ограничение свободы реальным сроком в колонии по делу об игнорировании санитарных норм из-за систематических нарушений ограничений. Сама Алёхина на заседание суда не явилась.