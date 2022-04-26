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    Участницу Pussy Riot Марию Алёхину объявили в розыск

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    4 комментария

    МВД объявило в розыск по статье УК РФ участницу Pussy Riot Марию Алёхину, следует из базы розыска ведомства. Об этом стало известно 26 апреля.

    «Алёхина Мария Владимировна, 6 июня 1988 года рождения, разыскивается по статье УК», — говорится в базе без уточнения статьи.

    Ранее «Фонтанка» писала, что Пресненский районный суд города Москвы заочно заменил Алёхиной ограничение свободы реальным сроком в колонии по делу об игнорировании санитарных норм из-за систематических нарушений ограничений. Сама Алёхина на заседание суда не явилась.

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    Комментарии (4)

    AndrewBarsik
    Наверное упырей замучила совесть - хотят найти и извиниться.
    Софокл Аристархович
    Из серии: "А по-утру они проснулись!"
    М-да... Гладко было на бумаге - да забыли про овраги!
    Pilat
    Т.е. она по прежнему использует мороженные курицы не по назначению?
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