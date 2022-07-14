Еще одну участницу Pussy Riot объявили в розыск

МВД России объявило в розыск третью участницу Pussy Riot, Анну Кузьминых. Ее карточка 14 июля появилась в базе данных ведомства.
«Кузьминых Анна Алексеевна, 24 июня 1994 года рождения, русская, место рождения: Нижний Новгород. Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке.
Розыск девушки идет в рамках уголовного дела. По какой именно статье возбуждено дело, не уточняется.
Напомним, в апреле МВД объявило в розыск участницу панк-группы Марию Алехину, а в мае — муниципального депутата и также участницу Pussy Riot Людмилу Штейн.