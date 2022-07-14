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    Еще одну участницу Pussy Riot объявили в розыск

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    МВД России объявило в розыск третью участницу Pussy Riot, Анну Кузьминых. Ее карточка 14 июля появилась в базе данных ведомства.

    Фото: МВД России
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    «Кузьминых Анна Алексеевна, 24 июня 1994 года рождения, русская, место рождения: Нижний Новгород. Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке.

    Розыск девушки идет в рамках уголовного дела. По какой именно статье возбуждено дело, не уточняется.

    Напомним, в апреле МВД объявило в розыск участницу панк-группы Марию Алехину, а в мае — муниципального депутата и также участницу Pussy Riot Людмилу Штейн.

    Фото: МВД России

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