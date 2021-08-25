Суд Москвы назначил мундепу Люсе Штейн один год ограничения свободы по «санитарному делу»

Преображенский суд Москвы приговорил муниципального депутата Басманного района столицы и участницу группы Pussy Riot Люсю Штейн к одному году ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм во время протестной акции. Речь идет о несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального в январе 2021 года.
Как сообщили в пресс-службе суда 25 августа, Штейн признали виновной в преступлении, предусмотренном четвертой частью 33-й статьи и первой частью 236-й статьи УК РФ (подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшему угрозу массового заболевания людей).
На осужденную возложили следующие ограничения: ей нельзя выходить из дома с 22:00 до 06:00, менять постоянное место жительства без предварительного уведомления специализированного государственного органа, Штейн также не может посещать места массовых мероприятий и участвовать в них. Кроме того, ей запрещено выезжать за пределы столицы без согласия уголовно-исполнительной инспекции.
Ранее прокурор запрашивал для Штейн наказание в виде двух лет ограничения свободы.