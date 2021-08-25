Суд Москвы назначил мундепу Люсе Штейн один год ограничения свободы по «санитарному делу»

Преображенский суд Москвы приговорил муниципального депутата Басманного района столицы и участницу группы Pussy Riot Люсю Штейн к одному году ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм во время протестной акции. Речь идет о несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального в январе 2021 года.



Как сообщили в пресс-службе суда 25 августа, Штейн признали виновной в преступлении, предусмотренном четвертой частью 33-й статьи и первой частью 236-й статьи УК РФ (подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшему угрозу массового заболевания людей).

