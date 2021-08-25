FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +15
73.95р86.81р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

Суд Москвы назначил мундепу Люсе Штейн один год ограничения свободы по «санитарному делу»

Преображенский суд Москвы приговорил муниципального депутата Басманного района столицы и участницу группы Pussy Riot Люсю Штейн к одному году ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм во время протестной акции. Речь идет о несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального в январе 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе суда 25 августа, Штейн признали виновной в преступлении, предусмотренном четвертой частью 33-й статьи и первой частью 236-й статьи УК РФ (подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшему угрозу массового заболевания людей).

На осужденную возложили следующие ограничения: ей нельзя выходить из дома с 22:00 до 06:00, менять постоянное место жительства без предварительного уведомления специализированного государственного органа, Штейн также не может посещать места массовых мероприятий и участвовать в них. Кроме того, ей запрещено выезжать за пределы столицы без согласия уголовно-исполнительной инспекции.

Ранее прокурор запрашивал для Штейн наказание в виде двух лет ограничения свободы.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний