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    Адвокат Алехиной из Pussy Riot сообщил, что она уехала из России

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    5 комментариев

    Участница Pussy Riot Мария Алёхина уехала из России, сообщает 10 мая «Интерфакс» со ссылкой на её адвоката Даниила Бермана.

    «Алехина покинула территорию РФ», — сказал Берман.

    По его словам, он не знает, как Алёхина смогла уехать, находясь под постоянным наблюдением правоохранителей.

    «Согласно сообщениям СМИ, она покинула место жительства в форме курьера Delivery Club», — говорится в публикации.

    10 сентября 2021 года суд приговорил Алехину к году ограничения свободы по так называемому санитарному делу (после несогласованной акции 23 января 2021 года). С января 2022 года её неоднократно задерживали. В апреле суд заменил ей наказание на реальное лишение свободы в колонии. Заседание прошло без её участия. В конце апреля МВД объявило её в розыск.

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    Комментарии (5)

    Батарейкин
    Курицу вытащила или вместе с ней укатила?
    Савва Морозов
    не знает куда, но знает, что в форме деливери.
    Pilat
    Ну вот зря она, зря....
    В ЕС скоро будет трудно с курицами, хоть с мороженными, хоть с не мороженными.
    И что спрашивается она там будет делать?
    Сверчков жевать?
    Так там все будут их жевать, на этом хайпа не сделать...
    Горе то какое......
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