Адвокат Алехиной из Pussy Riot сообщил, что она уехала из России

Участница Pussy Riot Мария Алёхина уехала из России, сообщает 10 мая «Интерфакс» со ссылкой на её адвоката Даниила Бермана.



«Алехина покинула территорию РФ», — сказал Берман.



По его словам, он не знает, как Алёхина смогла уехать, находясь под постоянным наблюдением правоохранителей.



«Согласно сообщениям СМИ, она покинула место жительства в форме курьера Delivery Club», — говорится в публикации.



10 сентября 2021 года суд приговорил Алехину к году ограничения свободы по так называемому санитарному делу (после несогласованной акции 23 января 2021 года). С января 2022 года её неоднократно задерживали. В апреле суд заменил ей наказание на реальное лишение свободы в колонии. Заседание прошло без её участия. В конце апреля МВД объявило её в розыск.

