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    Пять кругов и 174 тонны реагентов. Как от снегопада чистят ЗСД

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    За прошедшие сутки на Западном скоростном диаметре намело от 15 до 17 сантиметров снега. Часть техники для уборки магистрали как раз перед снегопадом успели «переодеть» для весны, но большее ее количество еще остается на зимнем дежурстве.

    На борьбу со снегопадом на ЗСД Петербурга вышли 30 машин спецтехники, рассказали 29 марта в пресс-службе «Магистрали северной столицы». За сутки они навернули по магистрали пять кругов обслуживания и потратили на обработку проезжей части 174 тонны противогололедных материалов. Уборка продолжается и сейчас.

    Накануне в «МСС» рассказали, что уже начали готовить уборочную технику, обслуживающую ЗСД, к весне и лету, и части комбинированных дорожных машин уже сменили оборудование на «поливайки». Однако днем окончания зимы у дорожников считается 15 апреля, поэтому большая часть техники еще остается в зимнем «обмундировании». Водителей же просят относиться к работе техники с пониманием и соблюдать скоростной режим.

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    ПетербургЗСДСнегУборка дорог
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