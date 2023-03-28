В Петербурге — возвращение зимы, но технику для ЗСД уже «переодевают» к весне и лету

Эксплуатационная служба Западного скоростного диаметра Петербурга начала готовить спецтехнику к весне и лету: снимать ковши и менять противогололедное оборудование на поливомоечное. Но водителей призывают не терять бдительность — зима еще не ушла.



Парк эксплуатационной службы ЗСД на 80% состоит из комбинированных многофункциональных дорожных машин, на которых меняют оборудование в зависимости от сезона, и к настоящему времени часть машин уже переоборудовали к весенне-летнему сезону, сообщает 28 марта пресс-служба «Магистрали Северной столицы». Например, часть пескоразбрасывателей, с помощью которых проезжую часть обрабатывали противогололедными материалами, уже сменили на навесное оборудование для мытья дороги. А на прошедшей неделе на магистрали начали убирать песок и смёт, оставшиеся с зимы, и мыть отбойники и шумозащитные экраны.