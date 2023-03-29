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    В Петербурге омбудсмен заявила, что наказание за «фейки» и дискредитацию ВС РФ соответствует Конституции

    Что омбудсмен Агапитова сказала о соответствии Конституции статьи за «фейки» и дискредитацию ВС РФ

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    Петербургский омбудсмен Светлана Агапитова заявила, что в настоящее время в России такая ситуация, когда государство обязано ограничивать права граждан. Так уполномоченный по правам человека 29 марта в ходе доклада в Заксобрании ответила на вопрос, соответствует ли Конституции уголовное и административное наказание и его правоприменение.

    Вопрос в контексте уголовного дела в отношении художницы Саши Скочиленко задал депутат от «Яблока» Борис Вишневский. «Считаете ли вы, как уполномоченный по правам человека, что сами эти законы о наказании за «фейки» и дискредитацию и практика их применения в нашем городе являются грубым нарушением конституционных прав на свободное выражение мнения и свободное получение и распространение информации?» — спросил парламентарий.

    «Вы знаете, это в общем довольно сложный вопрос... Эта формулировка-то такая, что «в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан». В мой адрес жалоб о незаконном или необоснованном привлечении к административной ответственности или к уголовной по статье 280.3 [УК РФ] не было... Сейчас, видимо, ситуация такая, которая соответствует пункту 3 статьи 55 Конституции, когда государство обязано ограничивать права граждан в связи с той ситуацией, которая сейчас есть в стране», — ответила Агапитова.

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