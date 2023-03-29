В Петербурге омбудсмен заявила, что наказание за «фейки» и дискредитацию ВС РФ соответствует Конституции

Петербургский омбудсмен Светлана Агапитова заявила, что в настоящее время в России такая ситуация, когда государство обязано ограничивать права граждан. Так уполномоченный по правам человека 29 марта в ходе доклада в Заксобрании ответила на вопрос, соответствует ли Конституции уголовное и административное наказание и его правоприменение.



Вопрос в контексте уголовного дела в отношении художницы Саши Скочиленко задал депутат от «Яблока» Борис Вишневский. «Считаете ли вы, как уполномоченный по правам человека, что сами эти законы о наказании за «фейки» и дискредитацию и практика их применения в нашем городе являются грубым нарушением конституционных прав на свободное выражение мнения и свободное получение и распространение информации?» — спросил парламентарий.

