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    Резко выросло число обращений по переводу на альтернативную службу. Служить можно даже в балете

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    В Петербурге в 2022 году гораздо больше граждан стали обращаться с заявлениями о замене военной службы на альтернативную гражданскую службу. Об этом в ходе ежегодного отчета в Заксобрании города 29 марта рассказала региональный уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова.

    «В 2022 году в аппарат поступило в 2,5 раза больше обращений призывников, чем в предыдущем году. Увеличение в основном обусловлено тем, что гораздо больше граждан призывного возраста хотят реализовать своё право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой», — сообщила омбудсмен.

    Она добавила, что 46 заявлений было удовлетворено. На 2023 год в городе есть 241 место для проходящих службу в рамках АГС. В числе вакансий: дворники, буфетчики и даже артисты балета.

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    Альтернативная гражданская службаАльтернативная служба
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