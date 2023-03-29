Резко выросло число обращений по переводу на альтернативную службу. Служить можно даже в балете

В Петербурге в 2022 году гораздо больше граждан стали обращаться с заявлениями о замене военной службы на альтернативную гражданскую службу. Об этом в ходе ежегодного отчета в Заксобрании города 29 марта рассказала региональный уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова.



«В 2022 году в аппарат поступило в 2,5 раза больше обращений призывников, чем в предыдущем году. Увеличение в основном обусловлено тем, что гораздо больше граждан призывного возраста хотят реализовать своё право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой», — сообщила омбудсмен.

