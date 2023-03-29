Омбудсмен: В Петербург в 2022 году прибыли 11 тысяч человек с Украины и из ЛДНР

В 2022 году в Петербург приехали около 11 тысяч человек с территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Такие данные озвучила 29 марта региональный уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова в ходе ежегодного доклада в Законодательном собрании города.



«В течение прошлого года в наш город прибыло около 11 тысяч человек с территорий ЛДНР и Украины. Это притом что мы не входим в состав тех субъектов, которые имеют на своей территории пункты временного размещения», — рассказала омбудсмен.



Агапитова добавила, что в аппарат уполномоченного поступило 347 обращений от прибывших. В основном обращались из-за отсутствия документов и средств на первоочередные расходы, длительного ожидания единовременной выплаты в 10 тысяч рублей.

