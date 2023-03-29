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    Омбудсмен: В Петербург в 2022 году прибыли 11 тысяч человек с Украины и из ЛДНР

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    В 2022 году в Петербург приехали около 11 тысяч человек с территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Такие данные озвучила 29 марта региональный уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова в ходе ежегодного доклада в Законодательном собрании города.

    «В течение прошлого года в наш город прибыло около 11 тысяч человек с территорий ЛДНР и Украины. Это притом что мы не входим в состав тех субъектов, которые имеют на своей территории пункты временного размещения», — рассказала омбудсмен.

    Агапитова добавила, что в аппарат уполномоченного поступило 347 обращений от прибывших. В основном обращались из-за отсутствия документов и средств на первоочередные расходы, длительного ожидания единовременной выплаты в 10 тысяч рублей.

    По ее словам, на конец 2022 года картина была следующая: 594 человека получили гражданство РФ, временное убежище предоставлено почти 3 тысячам граждан Украины.

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    БеженцыБеженцы с УкраиныОмбудсменЗаконодательное собрание Петербурга
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