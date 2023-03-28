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    Спецслужбы Польши задержали ещё трёх подозреваемых в шпионаже в пользу России

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    5 комментариев

    Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши, в задачи которого в числе прочих входит контрразведка, задержало ещё трёх подозреваемых в участии в шпионской деятельности в пользу России. Об этом 28 марта сообщил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын.

    «Мы имеем дело с задержанными, которым предъявлены обвинения в шпионской деятельности и участии в организованной преступной группе», — заявил он (цитата по ТАСС).

    По его словам, эти люди якобы действовали в составе группы, управляемой российскими спецслужбами, и выполняли их задания по разведке и пропаганде.

    «Это целая сеть, в которую входили люди, получавшие задания по сбору информации о маршрутах и перевозках для Украины, но эти люди также распространяли конкретный контент, который был заказан российской стороной и является частью текущей повестки активной пропагандистской деятельности против Польши», — добавил Жарын.

    Напомним, в середине марта АВБ Польши задержало девять иностранцев по обвинению в шпионаже в пользу России. Глава МВД страны Мариуш Каминьский выступил с утверждением, что задержанные якобы «проводили разведывательную деятельность против Польши, а также готовили акты диверсии по заказу российской разведки».

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    Комментарии 5

    Заливщик голосовых планок28 Мар 2023 в 19:44
    Трёх... Да у нас, ФСБ, за прошлый год штук десять вукраинских шпиёнов задержала!
    +0−0
    Гость28 Мар 2023 в 19:09
    Во время секретного совещания в бункер Гитлера с шашкой наголо ворвался Штирлиц и закричал:
    - Порублю, гады.
    Гады скинулись по рублю. Штирлиц собрал деньги и ушел.
    +0−0
    Касторка28 Мар 2023 в 19:02
    Наш главный агент пока держится, не зря же в Госдуме за него шампусик пили.
    +0−0
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