Спецслужбы Польши задержали ещё трёх подозреваемых в шпионаже в пользу России

Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши, в задачи которого в числе прочих входит контрразведка, задержало ещё трёх подозреваемых в участии в шпионской деятельности в пользу России. Об этом 28 марта сообщил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын.



«Мы имеем дело с задержанными, которым предъявлены обвинения в шпионской деятельности и участии в организованной преступной группе», — заявил он (цитата по ТАСС).



По его словам, эти люди якобы действовали в составе группы, управляемой российскими спецслужбами, и выполняли их задания по разведке и пропаганде.

