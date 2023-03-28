Спецслужбы Польши задержали ещё трёх подозреваемых в шпионаже в пользу России

Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши, в задачи которого в числе прочих входит контрразведка, задержало ещё трёх подозреваемых в участии в шпионской деятельности в пользу России. Об этом 28 марта сообщил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын.
«Мы имеем дело с задержанными, которым предъявлены обвинения в шпионской деятельности и участии в организованной преступной группе», — заявил он (цитата по ТАСС).
По его словам, эти люди якобы действовали в составе группы, управляемой российскими спецслужбами, и выполняли их задания по разведке и пропаганде.
«Это целая сеть, в которую входили люди, получавшие задания по сбору информации о маршрутах и перевозках для Украины, но эти люди также распространяли конкретный контент, который был заказан российской стороной и является частью текущей повестки активной пропагандистской деятельности против Польши», — добавил Жарын.
Напомним, в середине марта АВБ Польши задержало девять иностранцев по обвинению в шпионаже в пользу России. Глава МВД страны Мариуш Каминьский выступил с утверждением, что задержанные якобы «проводили разведывательную деятельность против Польши, а также готовили акты диверсии по заказу российской разведки».