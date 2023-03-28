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    На Мичманской каршеринг протаранил стоящую на светофоре машину так, что водитель ударилась о руль

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    9 комментариев
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    Серьезная авария с участием каршеринга произошла днем 28 марта в Василеостровском районе Петербурга. По словам очевидцев, водитель арендной машины адекватным состоянием похвастать не мог.

    В 15:53 на пересечении Мичманской улицы и Морской набережной столкнулись автомобиль Toyota RAV4 и каршеринг, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате ДТП 50-летнюю женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести. По словам участницы группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Ксении, каршеринг несся по «карману», выехал из него, не снижая скорости, и врезался в другую машину.

    Как рассказала «Фонтанке» подруга пострадавшей Виктория, «Тойота» стояла перед перекрестком в ожидании зеленого сигнала светофора, когда в нее сзади на скорости прилетел каршеринг. Удар был такой силы, что в арендной машине сработали подушки безопасности, а водитель RAV4 ударилась головой о руль. Прибывшая на место скорая увезла ее с подозрением на сотрясение. В каршеринге, по словам Виктории, были четыре нетрезвых человека, которые назвались строителями, одному из них тоже оказали медицинскую помощь.

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    Комментарии 9

    Гость28 Мар 2023 в 20:26
    Рядом на углу морской наб с адмиральским ещё один в светофор, конкретно так, припарковался
    +0−0
    Гость28 Мар 2023 в 19:55
    Пристегиваться надо было дамочке чтоб не биться о руль головой
    +0−0
    26510184728 Мар 2023 в 19:12
    Опять строители, опять вновь прибывшие петербужцы из Азии? Как они задолбали!!!
    +2−0
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