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    Судмедэксперты нашли следы наркотика в крови одного из умерших в Сертолово курсантов

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    Судебно-медицинская экспертиза показала, что в крови как минимум одного из умерших на базе ВАС им. Буденного курсантов есть следы наркотика. Об этом 28 марта сообщает 47news.

    Работа с телами началась, готовы результаты анализов одного из скончавшихся. В крови молодого человека обнаружены следы сильнодействующего синтетического наркотика. Вероятно, у остальных найдут то же самое.

    Трое курсантов Военной академии связи им. Буденного умерли в казарме на базе в Сертолово накануне утром. Перед этим они ходили в увольнение. Военное следствие уже возбудило уголовное дело о халатности по факту случившегося.

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    ПроисшествияСмерть курсантовЛенинградская областьСертолово
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